Lugner-Witwe: DIESES geheime Detail trug sie für Richard

Simone trug beim Abschied ihres Ehemannes Richard Lugner ein besonderes Geschenk von ihm

Für die hinterbliebenen Lugner-Frauen war es der schwerste Gang ihres Lebens. Ex-Frau Christina (59) stützte Tochter Jacqueline (30) - Witwe Simone Lugner (42) war auf sich alleine gestellt, als im Stephansdom Abschied von Richard Lugner (†91) genommen wurde. Mausi kam im knappen Mini-Kleid, Simone trug bodenlang. Ein Detail fiel jedoch auf: Ihre Ohrringe.

Simone bekam Diamantohrringe passend zum Ehering © privat ×

Simone trug erstmals ihre Morgengabe

Gegenüber oe24 verrät sie jetzt: "Ich habe heute zum allerersten Mal Richards Morgengabe getragen." Die Diamantohrringe hat sie also als Zuwendung nach ihrer Eheschließung bekommen. In Gedenken an Richard wurden diese endlich einmal ausgeführt. "Die Ohrringe passen zum Ehering", erklärt sie weiter. "Richard hat sie bei seinem Stammjuwelier gekauft."

200 Gäste bei privater Feier

Es steht ihr noch ein langer Tag mit der Familie bevor. In der Kirche herrschte Eiszeit mit Mausi. Dazwischen fuhren aber dennoch alle gemeinsam in die Lugner-Villa, ehe in der Kaasgrabenkirche mit den intimen Trauerfeierlichkeiten fortgesetzt wurde. Am Abend wird es ein Dinner für die 200, von Lugner zu Lebzeiten ausgewählten, Gäste geben.