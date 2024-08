Ex-Schwiegersohn Helmut Werner als Zaun-Gast

Helmut Werner mischte sich (fast) unbemerkt unter die Trauergäste. Er nahm weit von der Familie entfernt Platz

Jahrelang war er Richard Lugners (†91) Manager und dann sogar mit Tochter Jacqueline (30) liiert. Helmut Werner war neun Jahre lang der Mann an der Seite der neuen Lugner-Chefin. Die Wege gingen auseinander, bis man am diesjährigen Opernball einen Konkurrenzkampf um die Stargäste lostrat. Werner meinte, dass es einen neuen Platzhirsch am Ball der Bälle gäbe. Gemeint war Unternehmer Markus Deussl, der Stargäste wie Oliver Pocher und Heino brachte.

Mehr lesen:

Helmut Werner geheim im Stephansdom

Helmut Werner ist mittlerweile der Manager von Schlagersänger Heino. Nach Lugners Tod wurde er noch einmal sentimental und blickte auch auf die Zeit mit Jacqueline zurück. Den Abschied ließ er sich nicht nehmen und so kam es, dass er im Stephansdom während des Begräbnisses in einer der hinteren Reihen zwischen den Schaulustigen Platz nahm. Abseits von der Familie, versteht sich. "Wir hatten eine lose Freundschaft, haben uns ab und zu an Feiertagen gehört", erzählt Helmut Werner im Gespräch mit oe24.

Die Bilder der Trauerfeier 1/19

2/19

3/19

4/19

5/19

6/19

7/19

8/19

9/19

10/19

11/19

12/19

13/19

14/19

15/19

16/19

17/19

18/19

19/19 © apa © apa © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler © Andreas Tischler

Darauf angesprochen, warum er sich entschieden habe, so abseits zu trauern, sagt er: "Für mich war es einfach nur wichtig, mich zu verabschieden und ihm die letzte Ehre zu erweisen. Ich habe mich bewusst im Hintergrund gehalten."