Emotionales Highlight: Simones Liebeserklärung an Lugner - "Candle in the Wind" im Video

Sie wollte keine Ansprache halten und im Stillen um ihren Ehemann trauern: Stattdessen ließ Simone Lugner den Elton John Song "Candle in the Wind", damals für Prinzessin Diana gesungen, adaptieren - Dennis Jale sang es bei der Trauerfeier. Ein Gänsehaut-Moment - im Video zum Nachsehen und -hören!

"Goodbye Richard Love" sang Dennis Jale im vollen Stephansdom vor Richard Lugners Familie, seiner Witwe Simone und tausenden Fans. Eines der emotionalen Highlights der Trauerfeier am Samstag - oe24 liefert dazu das Video.

Video zum Thema: Abschied von Richard Lugner: Dennis Jale singt "Goodbye Richard Love"

Simones letzte Liebeserklärung

Es ist die letzte Liebeserklärung von Lugners Witwe Simone, die das Elton John Lied "Candle in the Wind" adaptierte und so Abschied von ihrem verstorbenen Ehemann nahm. Schon bei der Hochzeit am 1. Juni drückte Simone ihre Gefühle über die Musik aus. Als das Lied nun heute im ehrwürdigen Stephansdom vor dem roten Sarg von Richard Lugner erklang. war nicht nur Simone tief ergriffen. Bei Gästen wie Familie flossen viele Tränen.

