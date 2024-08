"Skandal!" Stiftungsrat Westenthaler tobt über ORF-Übertragung der Lugner-Trauerfeier

Bei der Übertragung der Trauerfeier von Richard Lugner auf ORF III bezeichnete Experte Roland Adrowitzer die Zeremonie im Stephansdom "zum Fremdschämen". ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler (FPÖ) fordert nun Konsequenzen - und eine Entschuldigung bei der Familie.

Aufregung nach der Trauerfeier bei Familie Lugner. Während man sich bei oe24.TV für die "respektvolle Berichterstattung" bedankte, gingen die Wogen gegen den ORF hoch. Denn: Die Zeremonie wurde auch auf ORF 3 live übertragen - kommentiert von Society-Expertin Lisbeth Bischoff und ORF-Journalist Roland Adrowitzer. Und seitens der ORF-Experten hagelte es viel Kritik. Es wäre eine "durchinszenierte Show ohne Emotionen" gewesen. Vor allem der Applaus am Ende als der Sarg von Richard Lugner aus dem Stephansdom getragen wurde, sorgte bei Roland Adrowitzer für Kopfschütteln: "Es war eine der ungewöhnlichsten Trauerfeiern, die ich je gesehen habe", so Adrowitzer. Es habe für ihn schon zum "Fremdschämen grenzwertigen Elemente" gegeben.

"Fremdschäm"-Skandal im ORF: Westenthaler fordert Konsequenzen

Trauerfeier-Gast und ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler (FPÖ) meldete sich daraufhin empört bei oe24.TV zu Wort. "Ich verlange, dass sich ORF 3 von diesen Moderatoren trennt und sich auch entschuldigt. Ich verlange auch von Generaldirektor Roland Weißmann, dass er sich bei der Familie entschuldigt. Das ist ein Skandal. Ich weiß nicht, was in die gefahren ist - das wird ein Nachspiel haben", tobt er im Interview. "Eine Gemeinheit und eine Frechheit gegenüber der Familie Lugner.

"ORF zieht das in den Dreck, tritt Gefühle der Menschen mit Füßen"

Er selbst saß im Stephansdom und verfolgte die Zeremonie mit Toni Faber live, erlebte eine berührende und emotionale Trauerfeier. "Ich war selbst vor Ort, aber die Herrschaften vom ORF nicht - es gab eine schöne Stimmung der Betroffenheit, aber auch des Zusammenhalts. Die drei Lieder von Dennis Jale waren extrem berührend, ich hatte selbst Tränen in den Augen - und dann kommt ein ORF daher und zieht das in den Dreck und macht das lächerlich. Die Gefühle der Menschen wurden mit den Füßen getreten."

Anruf bei Generaldirektor Roland Weißmann

Westenthaler will dieses Thema auf jeden Fall bei der nächsten Stiftungsrats-Sitzung zur Sprache bringen - schon heute wird er mit GD Weißmann telefonieren. "Ich werde ihn jetzt anrufen und ihn darauf aufmerksam machen." Westenthaler geht davon aus, dass Weißmann die Empörung über die ORF-Übertragung verstehen wird. "Ich kenne ihn als Menschen und das muss ihn menschlich treffen. So etwas macht man nicht - das ist charakterlos und niederträchtig", so Westenthaler.