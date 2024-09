Simone Lugner: Ihr geheimes Erbe

Mörtels Witwe soll im besten Fall mehrere Millionen aus Stiftung und Wohnrecht in Villa in Grinzing erhalten. oe24 kennt die geheimen Details.

Nach nur 72 Tagen Ehe wurde Simone Lugner zur Witwe. Eine Situation, mit der sie noch immer zu kämpfen hat. „Wenn ich nicht beschäftigt bin und am Abend alleine im Garten sitze und zum Friedhof hinüber schaue, fehlt mir Richard extrem. Ich bin dann komplett alleine“, seufzt Simone im Talk mit oe24.

Simone, Richard und Alexander Lugner © Tischler ×

Beschäftigung findet sie aber nicht nur in der Grinzinger Villa, in der sie auch weiterhin wohnen soll, sondern vor allem in der Lugner City, wo sie seit wenigen Tagen wieder ihrem Job nachgeht. „Führungskraft“ steht in ihrem Dienstvertrag. „Richard wollte, dass ich mich um ausstehende Zahlungen und Social Media – insbesondere TikTok – kümmere“, so Simone, die gerade dabei ist, die Mitarbeiter in der Lugner City besser kennenzulernen. Wie ihre Zukunft im Shopping Center aussieht, weiß sie selbst noch nicht.

Richard und Simone Lugner empfingen die Mitarbeiter mit Sekt und Brötchen © Instagram

"Jetzt stand Richards Beerdigung im Mittelpunkt. Für eine genaue Aufgabenverteilung gab es im Alltag noch keinen Platz. Ich werde mich aber in naher Zukunft mit den beiden Geschäftsführern Jacqueline Lugner und Gerald Friede zusammensetzen und alles besprechen. Bis dahin schaue ich, dass ich mich im Job zurechtfinde“, erklärt Lugners Witwe.

© fuhrich ×

Testamentseröffnung wird noch dauern

Lugners Villa in Döbling © TZ Oesterreich Hochmuth Georg ×

Was ihr Erbe angeht, hat Richard Lugner für seine Frau vorgesorgt und noch im Juli sein Testament geändert. Laut Insidern soll er sie in der Stiftung großzügig bedacht haben, erfuhr oe24. Auch das Wohnrecht in der Villa in Grinzing soll Simone erhalten haben. Was Lugners Witwe genau erbt, wird sich aber erst zeigen, wenn das Testament eröffnet wird. Das wiederum könnte noch einige Zeit dauern, da gerade eine Vermögensaufstellung für das Gericht gemacht wird. Durch Firmenverschachtelungen dürfte das aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Simone dürfte mehrere Millionen erben

Wie oe24 erfuhr, darf sich Simone im besten Fall aber über mehrere Millionen freuen, die sie allerdings auch nur bedingt über ihren Verlust hinwegtrösten können.