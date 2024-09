Simone Lugner ist in das Einkaufszentrum zurückgekehrt, um für Richards Angestellte da zu sein

Am 1. August startete "Bienchen" als "neue Chefin" der Lugner City noch gemeinsam mit ihrem Ehemann Richard Lugner ihre Tour durch das Büro. Nur elf Tage später war er tot. Die Beerdigung am 31. August nahm viel Planung in Anspruch. Simone ließ gar den Song "Candle in the Wind" umdichten. Jetzt kann sie sich wieder dem beruflichen widmen. Doch was genau ist jetzt Simones Aufgabe? Das war von Anfang an nicht klar.

Simone: "Es tut gut unter Menschen zu sein"

Im Gespräch mit oe24 sagte sie: "Richard hätte es sich so gewünscht und daheim ist alles noch trauriger, als im Büro oder in der Lugner City." Sie wolle Bettina Siegl, der rechten Hand des verstorbenen Baumeisters, zur Hand gehen: "Sie ist voll arm. Sie war jetzt seit 12. August nur mit Richards Tod beschäftigt. Das hat ihr Nerven und Energie ohne Ende gekostet, Jetzt kann sie sich ein bisschen zurücklehnen, auf sich selbst schauen und stolz sein", sagt Lugner in einem Interview.

Gegenüber "oe24" verrät sie außerdem: "Es tut gut einen geregelten Ablauf zu haben und unter Menschen zu sein."