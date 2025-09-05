Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Industrie sucht dringend HTL-Absolventen
© Apa

Mangel in OÖ

Industrie sucht dringend HTL-Absolventen

05.09.25, 15:40
Teilen

Vor allem in Metalltechnik, Elektrotechnik und IT fehlt es an Personal. 

Obwohl die Arbeitslosenzahlen steigen, fehlt es in Oberösterreich an Technikern. Besonders gefragt sind Absolventen von Höheren Technischen Lehranstalten (HTL). Aktuell sind rund 2.000 Stellen unbesetzt, vor allem in Metalltechnik, Elektrotechnik und IT. Nur Wien liegt noch höher.

Eine Studie im Auftrag der Industriellenvereinigung zeigt, dass HTL-Abschlüsse entscheidend für den Industriestandort Österreich sind. Neben technischem Wissen werden Englisch, Projektmanagement und Teamfähigkeit gefordert. Für Oberösterreich ist dies besonders wichtig, da hier die industrielle Basis am stärksten ist.

Die Unternehmen warnen, dass ein weiterer Rückgang bei HTL-Abschlüssen Innovation und Wohlstand gefährden könnte. Gefordert werden daher mehr Ressourcen für HTL-Standorte und ausreichend qualifizierte Lehrkräfte, um den Fachkräftemangel zu bremsen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden