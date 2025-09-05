Industrie sucht dringend HTL-Absolventen

Vor allem in Metalltechnik, Elektrotechnik und IT fehlt es an Personal.

Obwohl die Arbeitslosenzahlen steigen, fehlt es in Oberösterreich an Technikern. Besonders gefragt sind Absolventen von Höheren Technischen Lehranstalten (HTL). Aktuell sind rund 2.000 Stellen unbesetzt, vor allem in Metalltechnik, Elektrotechnik und IT. Nur Wien liegt noch höher.

Eine Studie im Auftrag der Industriellenvereinigung zeigt, dass HTL-Abschlüsse entscheidend für den Industriestandort Österreich sind. Neben technischem Wissen werden Englisch, Projektmanagement und Teamfähigkeit gefordert. Für Oberösterreich ist dies besonders wichtig, da hier die industrielle Basis am stärksten ist.

Die Unternehmen warnen, dass ein weiterer Rückgang bei HTL-Abschlüssen Innovation und Wohlstand gefährden könnte. Gefordert werden daher mehr Ressourcen für HTL-Standorte und ausreichend qualifizierte Lehrkräfte, um den Fachkräftemangel zu bremsen.