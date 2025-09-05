Alles zu oe24VIP
Minigolfnacht der 1.000 Lichter
© Freinbergminigolf/KK

Am Linzer Freinberg

Minigolfnacht der 1.000 Lichter

05.09.25, 15:24
The 60-jährige Geschichte neigt sich dem Ende entgegen. 

Am Linzer Freinberg neigt sich die über 60-jährige Geschichte des Minigolfplatzes dem Ende zu, am 28. September schließt die Anlage am aktuellen Standort.

Bevor dort künftig Wohnungen entstehen, gibt es noch besondere Abschiedshighlights. Bis Samstag findet die „Minigolfnacht der 1.000 Lichter“ statt. Mehr als 1.000 Kerzen, Lichterketten und Leuchtpunkte verwandeln die 18 Bahnen ab der Dämmerung in ein funkelndes Wunderland. Geöffnet ist der Platz ab 14 Uhr, das Lichterspektakel startet mit Einbruch der Dunkelheit.

Die Betreiber laden an den letzten Wochenenden bis Ende September dazu ein, hoch über Linz noch einmal Minigolf zu genießen.

