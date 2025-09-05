Lehár Festival Bad Ischl feiert Besucher-Rekord

Die Auslastung lag heuer bei stolzen 92 Prozent.

Das Lehár Festival Bad Ischl konnte heuer einen neuen Besucherrekord verzeichnen. Rund 26.000 Gäste besuchten die insgesamt 40 Veranstaltungen, womit die Auslastung bei 92 Prozent lag. Ein Spitzenwert in der Festivalgeschichte.

Im Vorjahr waren es 24.500 Besucher bei einer Vorstellung weniger. Besonders erfolgreich war Johann Strauss’ „Eine Nacht in Venedig“, das mit 99,9 Prozent fast vollständig ausverkauft war. Auch Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ und Franz Lehárs „Der Blaua Mazur“ fanden großen Anklang. Der Vorverkauf für 2026 läuft bereits: Gezeigt werden Suppès „Boccaccio“, Kálmáns „Gräfin Mariza“ sowie Lehárs „Der Göttergatte“.