Linz verstärkt Maßnahmen für sichere Schulweg

Im Vorjahr gab es in Linz neun verletzte Schüler am Schulweg.

Zum Schulbeginn rückt auch in Linz die Sicherheit der Kinder auf dem Weg zur Schule in den Fokus. Im Vorjahr verzeichnete die Stadt neun verletzte Schüler. Mobilitätsstadtrat Martin Hajart (ÖVP) betont: „Viele einzelne Maßnahmen, von Beleuchtung bis Schülerlotsen, ergeben ein stabiles Netz, das laufend erweitert wird.“

Aktuell wird etwa im Bereich der Volksschule Landwiedstraße an einer verbesserten Ampelanlage, neuer Beleuchtung sowie breiteren Geh- und Radwegen gearbeitet. In der Pachmayrstraße sorgen nach der Sanierung ein neu beleuchteter Schutzweg, Blinklichtanlage und digitale Tempoanzeige für mehr Sicherheit.

Kritik an Mini-Kreisverkehr

Mit Beginn des Unterrichts für 310 Kinder in der neugebauten Mira-Lobe-Schule am Aubrunnerweg wird auch die Verkehrsführung neu geordnet. Herzstück ist ein Mini-Kreisverkehr, der Rückwärtsfahrten und Rangiermanöver verhindern soll. Genau dieses Projekt stößt jedoch auf Kritik. Der grüne Klubobmann Helge Langer spricht von einer Vorrangstraße für „Eltern-Taxis“, die andere Kinder gefährde. Auch Linzplus-Obmann Lorenz Potocnik fordert stattdessen echte Schulstraßen.

Hajart verweist auf die vielen Anrainer, weshalb temporäre Fahrverbote nicht empfohlen wurden. Man wolle die Lage jedoch genau beobachten. Derzeit gibt es in Linz zwei Schulstraßen, bei den Volksschulen Spallerhof und Hausleitnerweg.

160 Schülerlotsen sind im Einsatz

Bis 2029 sollen alle Volksschulen über detaillierte Schulwegpläne verfügen. 13 liegen bereits vor, heuer folgen sieben weitere. Rund 160 Schülerlotsen tragen zusätzlich zur Sicherheit bei. Am 12. September lädt die Stadt zum „Sprechtag sicherer Schulweg“ in den Klosterhof.