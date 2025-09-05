Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Beim früheren US-Präsidenten Joe Biden (82) wurde, wie sein Büro kürzlich bekannt gab, ein Prostata-Karzinom in fortgeschrittenem Stadium diagnostiziert.  
© Getty Images

Zum zweiten Mal

Ex-US-Präsident Biden wegen Krebserkrankung operiert

05.09.25, 14:09
Teilen

Ärzte haben beim früheren US-Präsidenten Joe Biden (2021-25) kürzlich Hautkrebs entfernt. Dies berichten US-Medien unter Berufung auf das Büro des 82-Jährigen. 

Biden erhole sich gut vom Eingriff. Unklar war zunächst, wann genau er sich der Operation unterzogen habe. Ende August war der Ex-Präsident beim Verlassen einer Kirche in seinem Heimat-Staat Delaware mit einem deutlich sichtbaren Pflaster auf der Stirn fotografiert worden.

Erst kürzlich machte Biden aggressive Prostataerkrankung bekannt

Zur Entfernung des Hautkrebses sei eine Operationstechnik namens Mohs angewendet worden, bei der dünne Hautschichten abgetragen und mikroskopisch untersucht werden, bis keine Anzeichen von Krebs mehr nachweisbar sind, teilte Bidens Büro laut US-Medien weiter mit. Diese Art der Behandlung werde bei den häufigsten Formen von Hautkrebs eingesetzt. Bereits 2023 hatten Ärzte bei Biden - noch während seiner Amtszeit - Hautkrebs entfernt. Nach damaligen Angaben handelte es sich um ein Basalzellkarzinom, auch bekannt als Weißer oder Heller Hautkrebs.

Biden hatte erst im Mai eine aggressivere und weit fortgeschrittene, aber behandelbare Form der Prostatakrebserkrankung öffentlich gemacht. Der Krebs habe auf die Knochen gestreut, hieß es damals.

Zweifel an Bidens Gesundheit oft hitzig diskutiert

Biden, der im Jänner als bisher ältester US-Präsident aus dem Amt schied, wollte ursprünglich 2024 erneut antreten, zog sich jedoch wegen wachsender Zweifel an seiner körperlichen und geistigen Verfassung zurück. Daraufhin kandidierte Vizepräsidentin Kamala Harris, verlor aber gegen Donald Trump.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden