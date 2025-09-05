Justin Bieber veröffentlicht weiteres Überraschungs-Album

Justin Bieber sorgt erneut für Gesprächsstoff. Nur zwei Monate nach seinem letzten Werk hat der kanadische Popstar bereits das nächste Album veröffentlicht.

Die Fans mussten nicht lange warten, bis der Sänger wieder neue Musik präsentierte – und diesmal gleich mit 23 Titeln.

Ein Doppelalbum mit Zusatz

Das neue Album trägt den Titel „SWAG II“ und umfasst 23 Songs. Darunter finden sich frische Stücke wie „Speed Demon“ und „Better Man“. Zusätzlich sind auch die Lieder aus dem Vorgänger „SWAG“ enthalten, der erst im Juli erschienen war. Damit bringt Bieber nun praktisch ein Doppelpaket auf den Markt.

Überraschung über Instagram

Wie schon beim Vorgängeralbum kündigte Justin Bieber die Veröffentlichung sehr kurzfristig über Instagram an. Nur einen Tag zuvor teilte er Bilder von Werbetafeln, auf denen das zartrosa Cover des Albums zu sehen war. Ebenfalls hochgeladen: ein Foto mit Ehefrau Hailey Bieber (28) und ihrem Sohn Jack Blues (1). Viele seiner Fans freuten sich besonders über diesen privaten Einblick.

Persönliche Texte und vertrauter Sound

Auch auf „SWAG II“ zeigt sich Bieber von seiner persönlichen Seite. In Liedern wie „Love Song“ singt er über seine Gefühle zu Hailey. Der Sound bleibt poppig und knüpft nahtlos an das erste „SWAG“-Album an.

Verzögerte Veröffentlichung

Eigentlich sollte die Platte bereits um Mitternacht (Ortszeit in den USA) online gehen. Doch die Veröffentlichung verzögerte sich um einige Stunden. Über Instagram informierte Bieber seine Fans fast im Minutentakt über den Stand der Dinge. Ein Anhänger schrieb etwa: „Ich werde nicht schlafen, bis dieses Album veröffentlicht ist.“ Seit Freitagmorgen nach deutscher Zeit ist das Album nun weltweit abrufbar.

Ein Rückblick auf Biebers Karriere

Vor diesem Sommer hatte Justin Bieber zuletzt 2021 ein Studioalbum veröffentlicht: „Justice“, mit Hits wie „Peaches“. Entdeckt wurde er bereits mit 13 Jahren. Seit 2008 steht er unter Vertrag und entwickelte sich rasch zum Weltstar.