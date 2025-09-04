DKNY is back! Hailey Bieber bringt das vergessene 90s-Label zurück ins Rampenlicht

In der neuen Herbstkampagne setzt DKNY auf Hailey Bieber als globales Testimonial.

Wer in den 90ern cool war, trug DKNY. Varsity-Jacken, XXL-Denim und der unverwechselbare New-York-Spirit machten das Label damals zum Streetstyle-Liebling. In den letzten Jahren wurde es jedoch still um die Marke – bis jetzt. Mit Hailey Bieber als neuem Gesicht startet DKNY sein großes Revival und wird plötzlich wieder zur It-Brand, die alle haben wollen.

Hailey Bieber als neues Kampagnengesicht

In der Herbstkampagne 2025 verkörpert Hailey Bieber genau das, wofür DKNY einst stand: mühelos cooler City-Style. Die frisch veröffentlichten Bilder zeigen sie in Denim-on-Denim, mit einer Varsity-Jacke, einem smarten schwarzen Blazer – und als Highlight mit einer Yankees-Kappe aus der brandneuen DKNY-Collab.

© DKNY / PR

Hailey Bieber bringt die perfekte Mischung aus It-Girl-Status und modernem Minimalismus. Genau das könnte reichen, um das Label zurück in die Schränke einer neuen Generation zu katapultieren.

© DKNY / PR

Für DKNY bedeutet die Partnerschaft weit mehr als nur ein prominentes Gesicht. Sie ist ein Statement und der Versuch, den urbanen Spirit der Marke neu zu beleben. Hailey selbst bringt es auf den Punkt: „DKNY verkörpert alles, was ich an New York liebe: energiegeladen, einzigartig und voller Inspiration.“