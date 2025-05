Fashion-Comeback: Lila Moss macht 90er Kultmarke wieder cool

Lila Moss, die Tochter von Supermodel-Ikone Kate Moss, startet gerade richtig durch und sorgt für ein Fashion-Comeback einer Marke, die viele längst abgeschrieben hatten: DKNY ist wieder da!

Lila Moss macht ihrer Mama Kate bereits ordentlich Konkurrenz. Die junge Britin ist gefragt wie nie und schnappt sich einen Mega-Deal nach dem anderen. Jetzt hat die 22-Jährige einen neuen Modeljob ans Land gezogen und katapultiert damit eine vergessene Kultmarke wieder ins Fashion-Rampenlicht. In der neuen Frühjahrskampagne 2025 posiert Lila als Markenbotschafterin für das Label DKNY und lässt dabei nicht nur Fashion-Herzen höherschlagen, sondern auch die Ära der 1990er wieder aufleben.

Lila Moss macht DKNY wieder cool

Seit ihrer Gründung 1989 ist New York City fester Bestandteil der DKNY-DNA und auch in der aktuellen Kampagne spielt der Big Apple wieder eine Hauptrolle. Die Kollektion DKNY est. 1989 bringt den urbanen Spirit der Metropole zurück, kombiniert mit einem frischen, zeitgemäßen Flair.

Im Herzen von New York City erzählt Lila Moss, das neue Gesicht von DKNY, ihre eigene Big Apple Story. Vor der filmischen Kulisse der Stadt verkörpert sie mühelos eine Reihe von Charakteren für die Frühjahrskampagne der Marke und zeigt eine coole, jugendliche Energie, die DKNY zur Kultmarke gemacht hat.

Abwechslungsreiche Alltagslooks

Der Look der Saison ist klar und vielseitig. Eine urbane, zurückhaltende Farbpalette, die von neutralen Tönen dominiert wird und mit markanten Schwarz-Weiß-Kontrasten spielt. Die Silhouetten sind schnörkellos und funktional, lassen sich flexibel stylen und passen sich unterschiedlichsten Alltagssituationen an. Ob lässig für tagsüber oder edgy für den Abend: Mit ein paar Handgriffen lassen sich die Teile völlig neu inszenieren, ganz so, wie es Ihr Tag verlangt.