× Im Nacktkleid: Cara Delevingne lässt tief blicken

Heiß, heißer, Cara Delevingne! Mit einem transparenten Netzkleid zog sie alle Blicke auf sich, als sie zur Weltpremiere von David Attenboroughs neuem Dokumentarfilm Ocean erschien.

Am Dienstagabend betrat Cara Delevingne in London den blauen Teppich und hinterließ mit ihrem gewagten Outfit alle sprachlos. In einem heißen Naked Dress posierte sie selbstbewusst vor den Kameras und sorgte sofort für reichlich Gesprächsstoff. An ihrer Seite: ihre schwangere Schwester Poppy Delevingne und sogar König Charles ließ sich das Star-Event nicht entgehen.

Cara begeistert in einem Hauch von Nichts

Zu der Filmpremiere erschien die 32-Jährige in einem silbrig glitzernden Netzkleid, das nur wenig der Fantasie überließ. Unter dem durchscheinenden Dress trug Cara nur einen schwarzen String — auf einen BH verzichtete sie komplett. Ihr Mega-Dekolleté reichte fast bis zum Bauchnabel, was für ordentlich Gesprächsstoff sorgte.

Zum gewagten Dress kombinierte sie einen schwarzen Blazer, Plateau-Heels und als Hingucker eine auffällige Krähenkette mit ausgebreiteten Flügeln.

Cara kam nicht allein: An ihrer Seite glänzten ihre schwangere Schwester Poppy Delevingne (39) und ihre enge Freundin Georgia May Jagger (33), beide ganz in klassischem Schwarz. Hand in Hand posierten die Fashion-Ikonen für die Fotografen und stahlen allen die Show.

Royale Gäste und große Namen

Nicht nur die Mode-Welt schaute hin: Auch König Charles III. ließ sich den Premierenabend nicht entgehen und plauderte gut gelaunt mit seinem alten Freund David Attenborough. Unter den Gästen versammelten sich auch Felicity Jones, Geri Horner, Sir Tim Peake, Außenminister John Kerry, Sir Michael Palin, James Blunt und viele mehr.

Attenboroughs neuer Film, der pünktlich zu seinem 99. Geburtstag (!) erscheint, nimmt uns mit in die faszinierende Unterwasserwelt. „Ocean“ zeigt, warum unsere Meere voller Wunder stecken — und warum sie so wichtig für uns alle sind. Die Premiere des Films ist am 7. Juni auf National Geographic (USA) und einen Tag später auf Disney+ und YouTube zu sehen.