× Meghan Markle beweist: So stylisch geht Business-Chic im Sommer!

Meghan Markle ist eine Meisterin der eleganten Mode, was sie am Mittwoch bei der TIME100-Veranstaltung einmal mehr unter Beweis stellte. Mit ihrem Auftritt liefert uns die Herzogin von Sussex DIE Style-Inspiration, nach der wir diesen Sommer gesucht haben.

Meghan Markle zeigt sich nur noch selten in der Öffentlichkeit – zu gemütlich scheint das zurückgezogene Leben im sonnigen Montecito. Doch wenn sie die Ruhe ihrer Luxusvilla verlässt, dann bringt sie den kalifornischen Glamour gleich mit. So auch an diesem Mittwoch, als sie für den TIME100 Summit nach New York reiste, wo sie wie die schickste Geschäftsführerin Kaliforniens aussah. Ebenfalls an ihrer Seite: Ehemann Prinz Harry, der sich modisch ganz klar von seiner Frau inspirieren ließ.

Eleganz trifft Lässigkeit – Meghan Markle zeigt uns den perfekten Sommerlook

© Getty Images ×

Montecito mag ihre Homebase sein, doch als Meghan Markle am Mittwoch den TIME100 Summit in New York betrat, brachte sie die kalifornische Sonne direkt mit auf den roten Teppich. Für den Auftritt wählte Meghan einen eleganten Anzug in hellem Braun vom US-Label Ralph Lauren. Ein klassischer Blazer mit markanten Schultern, dazu eine lässig fallende Hose mit weitem Bein – dieser Look schreit förmlich nach Sommerfrische im Büroalltag. Die feine Seiden-Leinen-Mischung macht den Style nicht nur ultra-chic, sondern auch angenehm tragbar – ganz ohne Hitzestau.

Dazu kombinierte die Stil-Ikone spitze Pumps in warmem Braun, einen passenden Gürtel und zarten Goldschmuck – genau die richtige Portion Glamour für ein Business-Event. Harry hingegen entschied sich für einen marineblauen Anzug und schwarze Schuhe.

So stylen Sie den sommerlichen Business-Look nach

© Getty Images ×

Statt auf klassische Business-Farben wie Schwarz oder Grau zu setzen, greifen Sie einfach mal zu weicheren Tönen und natürlichen Stoffen. Ein lockerer Schnitt, ein offenes Hemd und ein paar raffinierte Accessoires reichen schon, um Ihrem Office-Style neuen Schwung zu verleihen.

Meghan strahlt – privat wie beruflich

Nicht nur modisch lieferten Meghan und Harry einen Wow-Moment – auch privat zeigte sich die Herzogin so glücklich wie selten. Auf dem Podium sprach sie über ihre aktuellen Projekte, ihr Familienleben und verriet ganz nebenbei: Sohn Archie verliert diese Woche seinen ersten Zahn!

„Ich bin so dankbar, wie glücklich ich gerade bin“, schwärmte Meghan. „Ein Ehemann, der mich unterstützt, gesunde Kinder – ich hätte nie gedacht, dass ich an diesem Punkt so erfüllt sein würde.“