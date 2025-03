In der neuen Netflix-Show "With Love, Meghan" dreht sich alles um die schönen Seiten des Lebens.

Wenn Geld keine Rolle spielt, dann gehen ein Streamingdienst und eine Herzogin eine Kooperation ein.

Ästhetisch aber abgehoben

Meghans neue Show, "With Love, Meghan" ist auf der Plattform gestartet und zeigt uns die schönen und teuren Seiten des Lebens. In der Sendung, die fürs Auge sehr ästhetisch gefilmt ist, dreht sich alles um Meghans Leidenschaften. Sie kocht gerne, hat auch einen Hang zum Backen. Dekorieren und damit verbundenes Basteln findet sie auch toll in dem Format. Dabei betont sie: es geht darum aus etwas Einfachem etwas besonderes zu machen. Dass nicht jeder sein eigenes Bienenvolk im Garten hat, lässt sie aus.

© Netflix

© Netflix

Grinsekatze Meg

Überhaupt, was auffällt: Da sie auf jedem Bild der Pressematerialien lächelt oder grinst, dürfte sie sich einfach filmen lassen bei ihren liebsten Beschäftigungen: ob das nun Schnippeln, einen Tisch arrangieren ist oder gar Honig gewinnen. Diese schönen Hobbys waren ihr im Übrigen nicht immer erlaubt, so Meghan in einem Seitenhieb gegen die Royals, den sie am Ende der ersten Staffel von sich gab: Die Herzogin von Sussex sprach über „Heilung“, nachdem sie zuvor den königlichen Helfern vorgeworfen hatte, Sie daran zu hindern, ihr wahres Ich während ihrer Zeit in Großbritannien zum Ausdruck zu bringen.

© Netflix ×

Das sind die besonderen Details der Show

Meghan kocht nicht bei sich zu Hause - es wurde eine 8 Millionen-Dollar teure Villa angemietet für die Dreharbeiten

für die Dreharbeiten Privilegiert : Wer für seinen Lebensunterhalt nicht ganz so hart arbeiten muss, der kann auch gemütlich mit seinen millionenschweren Nachbarn über Keramik sprechen oder darüber, wie toll es ist, viel Zeit mit den Kindern zu haben.

Die Show-Küche soll mit Koch-Accessoires im Wert von 20.000 Euro ausgestattet worden sein.

Übertrieben und gekünstelt

Für Meghan und ihre Zukunft als Marke soll der Erfolg der Serie entscheidend sein. Es ist ein alles oder nichts Moment für sie, so Insider. Die Kritiken im Netz sind teilweise vernichtend: Meghan übertreibe, schauspielere und sei gekünstelt heißt es.