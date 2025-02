Erneuter Rückschlag für Meghans Lifestyle-Marke "As Ever" Der Name ihrer neuen Marke "As Ever" könnte ironischer nicht sein. Denn für Meghan Markle reiht sich derzeit eine geschäftliche Niederlage an die nächste. Erst kürzlich musste die Herzogin von Sussex ihren Markennamen "American Riviera Orchard" aufgeben. Nun droht ihr das auch mit "As Ever".