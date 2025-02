Bizarr: So redet Meghan sich ihre Markenpleite schön

Nach Prinz Harrys "Invictus Games" in Kanada verkündete Meghan eine große Veränderung für ihre eigene Firma.

Ihr Instagram-Video beginnt folgendermaßen: "In zwei Wochen startet ja endlich meine eigene Sendung, auf die ich mich so sehr freue." Am 4. März startet ihre Netflix-Lifestyle-Serie „With Love, Meghan“, welche wegen den Bränden in Los Angeles verschoben wurde.

Neuer Name

Das Hauptthema des Videos war der neue Name ihrer eigenen Firma. Aus „American Riviera Orchard“ wird „As Ever“ (übersetzt: wie schon immer). Ihre glückliche Ankündigung hat einen faden Beigeschmack.

Im März 2024 startete sie das Konzept „American Riviera Orchard“, ein virtueller Luxus-Hofladen. Den Namen erklärte die Herzogin von Sussex: „Ich dachte ‚American Riviera‘ klingt nach einem tollen Namen. Schließlich nennen wir so meine Nachbarschaft, Santa Barbara. Aber es beschränkte mich auf Dinge, die nur in dieser Gegend hergestellt und angebaut werden.“

Problem mit dem Markenrecht

Die Namensänderung erfolgte nicht freiwillig. Meghan konnte sich nicht den Markennamen sichern. Ein anderes Unternehmen war schneller und hatte Beschwerde und ein Protestschreiben beim Patent- und Markenamt eingereicht. Das Unternehmen war damit erfolgreich.

Ein weiteres Thema des Videos war Meghans Vergangenheit als Lifestyle-Bloggerin. 2014 startete sie "The Tig", welcher im Laufe der Beziehung zu Prinz Harry stillgelegt worden ist.

Schwieriges Verhältnis mit den Royals

„Wenn ihr seit 2014 meinem Blog ‚The Tig‘ folgt, wisst ihr, dass ich schon immer gerne koche, bastele und gärtnere. Ich konnte das in den letzten Jahren nicht so sehr mit euch teilen, aber jetzt kann ich es.“, so Meghan im Video.

Laut der Daily Mail war der letzte Satz eine Spitze Richtung britischem Palast. Nach eigener Angabe fühlte sich Meghan von den Windsors damals unterdrückt und im Stich gelassen. Nach 2 Jahren verließ sie mit Harry Großbritannien in Richtung USA. Die Zeit dort war bisher nicht erfolgreich. Vielleicht schafft sie es mit „As Ever“ wieder erfolgreich zu werden.