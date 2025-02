Nach Kaulitz-Romanze: Ballermann-Star spricht über Morddrohungen

Der Ballermann-Sänger und Influencer Marc Eggers sieht sich seit Monaten mit einer Welle von Hass konfrontiert.

Nachdem seine Beziehung mit Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz öffentlich wurde, erhält der 38-Jährige homophobe Beleidigungen und Morddrohungen. Nun bricht er sein Schweigen und setzt ein klares Zeichen gegen Hass im Netz.

"Es ist einfach traurig"

Für gewöhnlich kennt man Marc Eggers als Entertainer, der auf Social Media für gute Laune sorgt. Doch in einer aktuellen Videobotschaft an seine Instagram-Follower spricht er nun erstmals über die negativen Folgen seiner Bekanntschaft mit Bill Kaulitz. "Seit Monaten erhalte ich unzählige homophobe Beleidigungen, Hassnachrichten und sogar Morddrohungen", berichtet er. "Es ist krass, das zu lesen, und ich bin erschrocken darüber. In der heutigen Zeit hätte ich nicht gedacht, dass es so extrem ist und sich über eine so lange Zeit zieht. Es ist einfach nur traurig."





Marc Eggers und Bill Kaulitz wurden erstmals 2023 auf dem Münchner Oktoberfest turtelnd gesichtet. Später erschienen sie erneut gemeinsam auf der Wiesn, was zu Spekulationen über eine romantische Beziehung führte.

Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz und Influencer Marc Eggers beim Oktoberfest 2023.

In seinem aktuellen Video nennt Eggers den Namen von Bill Kaulitz nicht explizit, doch die Zusammenhänge sind klar. Bill Kaulitz bestätigte in seinem Podcast mit seinem Bruder Tom Kaulitz kürzlich, dass die Beziehung gescheitert sei.

Gegen Hass und Diskriminierung

In seiner Videobotschaft erklärt Marc Eggers, dass er zwar akzeptieren kann, wenn jemand sagt: "Das ist nicht meine Welt", doch dass Beleidigungen und Bedrohungen inakzeptabel sind. "Es ist nicht in Ordnung, Menschen aufgrund ihrer vermeintlichen sexuellen Orientierung so massiv zu beleidigen", stellt er klar. "Ob ich einen Mann oder eine Frau heirate oder eine Trans-Frau, das geht niemanden etwas an."

Zuspruch aus der Community

Obwohl Eggers sich nicht als Opfer darstellen will, ist es ihm wichtig, seine Stimme gegen Hass im Netz zu erheben. Er verweist darauf, dass viele Menschen tagtäglich online diskriminiert werden, sei es wegen ihrer Hautfarbe, Religion oder sexuellen Identität. "Es geht nicht nur um mich. Ich möchte auch für andere sprechen, die sich vielleicht nicht trauen, ihre Stimme zu erheben." Prominente Kollegen stehen ihm bei. Ballermann-Sängerin Mia Julia sendet Herz- und Regenbogenflaggen-Emojis als Zeichen der Unterstützung. Musiker Pietro Lombardi kommentiert: "Bleib, wie du bist." Auch Influencerin Ann-Kathrin Bendixen alias "Affe auf Bike" unterstützt Eggers mit den Worten: "Wichtige Worte!"

Neues Kapitel für Eggers

Trotz des medialen Wirbels um sein Privatleben konzentriert sich Marc Eggers auf seine beruflichen Pläne. Ab dem 21. Februar wird er als Kandidat bei der Tanzshow "Let's Dance" antreten. Ob er dort auch über seine Erfahrungen sprechen wird, bleibt abzuwarten. Doch eines steht fest: Mit seiner offenen Haltung gegen Hass und Diskriminierung setzt er ein starkes Zeichen.