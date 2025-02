Erneuter Rückschlag für Meghans Lifestyle-Marke "As Ever"

Der Name ihrer neuen Marke "As Ever" könnte ironischer nicht sein. Denn für Meghan Markle reiht sich derzeit eine geschäftliche Niederlage an die nächste. Erst kürzlich musste die Herzogin von Sussex ihren Markennamen "American Riviera Orchard" aufgeben. Nun droht ihr das auch mit "As Ever".

Eigentlich wollte Meghan mit ihrer neuen Marke nicht nur Lebensmittel wie Marmelade und Hundekekse vertreiben, sondern auch Mode auf den Markt bringen. Doch das US-Patentamt hat ihr genau das nun untersagt. Der Grund: "As Ever" klingt zu ähnlich wie "ASEVER", eine chinesische Modemarke. Das berichtet die britische Zeitung "Daily Mail". Für Meghan ist das ein herber Rückschlag, denn als Mode-Ikone hat sie einen erheblichen Einfluss auf Trends. Ihre Outfits sind oft binnen Stunden ausverkauft – doch eigene Mode unter ihrem Markennamen wird es nun nicht geben. Ein Trostpflaster bleibt: Ihre Lebensmittelprodukte sind nicht von dem Verbot betroffen und dürfen weiter unter "As Ever" verkauft werden.

© Netflix

Bereits der Verlust des Namens "American Riviera Orchard" war ein Imageschaden. Offiziell musste sie sich von dem Namen trennen, weil er eine regionale Einschränkung implizierte. Inoffiziell kam es jedoch zu einem Rechtsstreit, weil eine andere Firma zuvor Markenschutzrechte geltend gemacht hatte. Nun folgt das nächste Problem mit "As Ever". Die Frage drängt sich auf: Ist Meghan schlecht beraten? Ihre hochbezahlten Experten hätten solche Markenkonflikte im Vorfeld klären müssen. Doch stattdessen folgt ein Fehltritt auf den nächsten.

Trotz aller Schwierigkeiten hält Meghan an ihrem geschäftlichen Vorhaben fest. Passend zum Start ihrer Netflix-Doku "Meghan, With Love" am 4. März soll auch der Verkauf ihrer Produkte beginnen. Geplant ist der Vertrieb in zwei Netflix-Stores in Dallas und Philadelphia sowie über die Netflix-Website und die hauseigene "As Ever"-Seite.

Meghan als Deko-Queen in "With Love, Meghan" © Netflix ×

Logo aus Mallorca abgekupfert?

Doch auch ihr Logo sorgt für Wirbel: Im spanischen Ort Porreres auf Mallorca gibt es Vorwürfe, Meghan hätte das Stadtwappen kopiert. Ihr Logo zeigt eine Palme mit zwei fliegenden Kolibris – auffallend ähnlich dem Wappen des Ortes, wo allerdings Schwalben am Palmenstamm flattern.

Herzogin in ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" © Netflix ×

Bislang hat Meghan noch kein einziges Produkt verkauft, doch die Debatten um ihre Marke sorgen bereits für Schlagzeilen. Ob "As Ever" jemals ein kommerzieller Erfolg wird oder in einer Reihe von Misserfolgen endet, bleibt abzuwarten. Eins steht fest: So hatte sich die Herzogin ihren Neustart im Business sicher nicht vorgestellt.