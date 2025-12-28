Carmen Geiss nackt über ihr erstes Mal im Flugzeug: „Ich habe es wirklich getan“

Carmen Geiss gönnte sich auf einem Flug eine Premiere, die für viel Aufsehen sorgt – und teilt den besonderen Moment offen mit ihren Fans.

Luxus kennt viele Facetten – und für Carmen Geiss spielt er sich bisweilen mehrere Tausend Meter über dem Boden ab. Selbst nach unzähligen Flugstunden zwischen Europas Metropolen und dem Nahen Osten gelingt es der Vielfliegerin noch, sich überraschen zu lassen. Auf einem aktuellen Trip entdeckte die Reality-TV-Queen eine Erfahrung, die bislang selbst für sie Neuland war: eine Dusche während des Flugs.

Obwohl das Flugzeug für Carmen Geiss längst zum gewohnten Umfeld gehört, hatte sie dieses Angebot der First Class bisher nie genutzt. Nun fasste sie sich ein Herz und gönnte sich hoch über den Wolken eine kurze Auszeit – hüllenlos, aber ganz entspannt. Zu dem Moment schreibt sie: „Ich habe es wirklich getan.“ Und erklärt weiter, warum Dubai selbst nach Jahrzehnten in Monaco noch immer für Überraschungen gut sei: „Wir leben seit 30 Jahren in Monaco und denken ja, wir hätten schon alles gesehen – aber diese Stadt ist eben immer noch für neue Erfahrungen gut. Und man weiß ja nie, was einen bei der Landung erwartet … also lieber frisch geduscht und gut parfümiert aus dem Flieger steigen.“

Fans feiern freizügige Carmen

Auch im dazugehörigen Video zeigt sich die Unternehmerin begeistert vom ungewohnten Komfort an Bord. „Und ich muss sagen: Es war super. Es kam wahnsinnig viel Wasser raus. Ich habe es wirklich genossen“, erzählt sie sichtbar angetan. Die Reaktionen ihrer Fans fallen überschwänglich aus. Bewundernde Kommentare wie „Eine göttliche Erscheinung“ oder Lob für ihr stets perfektes Auftreten häufen sich. Auf die Nachfrage, wie viel Zeit ihr in der Luft geblieben sei, liefert Carmen Geiss eine klare Antwort: „Fünf Minuten hatte ich.“