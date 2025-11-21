Carmen Geiss: Tränenausbruch vor laufenden Kameras

Wegen einer Kandidatin kann Carmen Geiss ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten und bricht in der Sendung in Tränen aus.

In der aktuellen Ausgabe von „Die Geissens: Traumjob Prinzessin“ erleben Carmen und Robert Geiss einen Moment, der ihnen sichtlich unter die Haut geht. Gemeinsam mit Fürstin Nina von Seborga und Etikette-Coach Sascha Lilic suchen sie unter mehreren Bewerberinnen jene Frau aus, die künftig das kleine Fürstentum Seborga repräsentieren könnte. Beim Casting im Europa-Park zeigt sich jedoch schnell: Hinter mancher Kandidatin steckt weit mehr als ein hübsches Auftreten.

Besonders bewegend wird es, als Patricia aus Magdeburg vor die Jury tritt. In ihrer Maleruniform, mit Cap auf dem Kopf, wirkt die 28-Jährige zunächst ruhig und sicher, als sie sich vorstellt: „Ich bin Patricia, 28 Jahre alt. Bin gelernte Gesellin. Seit zweieinhalb Jahren.“ Doch der Eindruck bricht plötzlich in sich zusammen, als Carmen Geiss behutsam auf ihre Vergangenheit zu sprechen kommt.

Trauriges Schicksal

Was dann folgt, trifft die Jury unerwartet hart. Patricia holt tief Luft und sagt leise: „Also, ich bin bei meiner Schwester groß geworden.“ Auf die Nachfrage nach ihrer Mutter ringt sie mit den Worten, bevor sie unter Tränen fortfährt: „Ich bin die Zehnte. Die Jüngste. Und meine Mama ist nicht mehr da. So wie mein Papa.“

Der Moment lässt niemanden unberührt. Jury-Mitglieder stehen sofort auf, um die junge Frau zu trösten. Vor allem Carmen kann ihre Gefühle kaum zurückhalten, nimmt Patricia fest in den Arm und spricht ihr Mut zu: „Das kriegen wir hin. Okay. Du bist ein tolles Mädchen und starkes Mädchen.“

Bewegendes Ende

Auch Etikette-Coach Sascha Lilic ist bewegt – und beeindruckt von Patricias Lebensweg. Anstatt zu zerbrechen, habe sie ihre Situation angenommen und sich ein stabiles Umfeld aufgebaut: „Du hast dich ja im Griff. Also, du hast ja deine Lehre. Und du hast dir ja auch mit der Firma und alles wahrscheinlich eine Form einer anderen Familie ausgesucht. Die dir Stärke gibt, die dir Kraft gibt, die dich unterstützt. Also das ist schon toll. Das zeugt schon von persönlicher Stärke.”

Während Lilic spricht, bleibt Carmen an Patricias Seite, hält ihre Hand – sichtbar berührt. Doch erst als die Kandidatin den Raum verlässt, lässt Carmen ihren Emotionen freien Lauf. Die Tränen kommen, und die Szene zeigt einmal mehr, wie nah die Schicksale der Kandidatinnen den Geissens gehen können.