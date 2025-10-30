Carmen Geiss: Intime Einblicke zum 31. Hochzeitstag

Carmen und Robert Geiss beweisen, dass echte Liebe kein Verfallsdatum kennt. Seit über vier Jahrzehnten gehen die beiden gemeinsam durchs Leben – und feiern nun ihren 31. Hochzeitstag mit rührenden Worten auf Instagram.

Wenn zwei Menschen wirklich füreinander bestimmt sind, dann wohl diese beiden: Carmen (60) und Robert Geiss (61). Seit 31 Jahren sind sie verheiratet, doch ihre gemeinsame Geschichte reicht noch viel weiter zurück. Zum Hochzeitstag am 30. Oktober teilte Carmen auf Instagram eine Reihe gemeinsamer Fotos – und rührte ihre Fans mit emotionalen Worten.

Mehr lesen:

"Heute feiern wir nicht einfach nur unseren 31. Hochzeitstag – wir feiern eine Zeitreise, die schon vor fast 43 Jahren, am 01.01.1983, begonnen hat", schreibt sie. Damals haben sich die beiden Teenager kennengelernt – und seitdem nie mehr losgelassen.

"Mein größtes Abenteuer"

"Seit diesem Tag sind wir gemeinsam durchs Leben gegangen – durch Licht und Schatten, durch Lachen und Tränen, durch Glanz und Kampf", erinnert sich Carmen. Sie und Robert hätten alles erlebt: Höhen, Tiefen, Zweifel und große Erfolge. Doch eines sei immer geblieben – ihr Vertrauen und ihr Zusammenhalt. "Robert, du bist und bleibst mein größtes Abenteuer", endet ihre Liebeserklärung.





Auch Robert zeigt sich zum Jubiläum von einer selten sanften Seite. Der sonst so lässige TV-Millionär reagiert auf Instagram sichtlich bewegt: "Carmen, was du geschrieben hast, hat mich tief berührt. Ich habe deine Worte gelesen – und ich war einfach fasziniert. Fasziniert davon, wie sehr du unsere gemeinsame Zeit in Worte fassen kannst."

In der Bilderserie ist Carmen unter anderem mit Strapsen zu sehen. Die Fans jubeln auch über diesen intimen Einblick.

Holpriger Start

Kennengelernt haben sich die im Teenager-Alter. Carmens erster Eindruck war allerdings alles andere als vielversprechend: "Total zum Kotzen", erzählte sie einst im deutschen Express. Doch ein spontaner Kuss – "without a warning", wie auch ein Lied heißt, das Carmen ihrem Mann gewidmet hat – änderte alles.

Seitdem gehen die Geissens gemeinsam durchs Leben – mit viel Herz, Humor und einer großen Portion Glamour. Und der nächste Meilenstein steht schon fest: Am 1. Jänner 2026 feiern die beiden unglaubliche 43 Jahre seit ihrem ersten Kennenlernen.