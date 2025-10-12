Carmen Geiss: Emotionaler Abschied von ihrem Freund

Carmen Geiss trauert um Patrice de Colmont. Der Gründer des legendären "Le Club 55" in Saint-Tropez starb am 11. Oktober im Alter von 77 Jahren. Für die Millionärsgattin war er mehr als nur ein Freund

Traurige Nachrichten aus Saint-Tropez: Patrice de Colmont, Gründer und jahrzehntelanger Betreiber des legendären „Le Club 55“, ist am 11. Oktober 2025 im Alter von 77 Jahren verstorben. Der französische Gastronom galt als Institution an der Côte d’Azur – sein Name war untrennbar mit dem Jetset-Ort verbunden. Für Carmen Geiss (59) bedeutet der Tod ihres langjährigen Freundes einen tiefen Verlust. Auf Instagram veröffentlichte sie mehrere Fotos und schrieb dazu: "Manchmal hält das Leben Momente bereit, die uns das Herz brechen."

Weiter erklärte sie: "Über dreißig Jahre durften wir dich kennen – einen besonderen Menschen, der uns immer mit einem Lächeln, offenen Armen und einem festen Platz im Club 55 empfangen hat."

Die Unternehmerin, die sich derzeit von einer Hüftoperation erholt, verriet, dass sie sich noch am Freitag nach seinem Zustand erkundigt habe. De Colmont sei nach schwerer Krankheit gestorben.

In ihrem Beitrag zeigte sich Geiss überzeugt: "Von oben wirst du sicher auf deinen geliebten Club 55 schauen – er wird ohne dich nie wieder derselbe sein." Auf Französisch fügte sie hinzu, sie hoffe, dass Tochter Camy das Lebenswerk ihres Vaters mit "ebenso viel Herzblut, Liebe und Leidenschaft" fortsetzen werde.

Die Geschichte einer Legende

Der Ursprung des "Le Club 55" reicht bis ins Jahr 1953 zurück, als die Eltern von Patrice de Colmont ein Stück Strand in Pampelonne nahe Saint-Tropez erwarben. Ursprünglich wollten sie dort nur ein einfaches Haus errichten – ohne Strom und fließendes Wasser.

Doch alles änderte sich 1955, als Brigitte Bardot und Curd Jürgens für den Film "… und immer lockt das Weib" in der Region drehten. Für das Filmteam wurde die bescheidene Unterkunft kurzerhand zur Kantine umfunktioniert. Geneviève de Colmont, Patrices Mutter, bekochte damals die Stars – und so entstand der „Club 55“, benannt nach dem Jahr seiner Gründung.

Treffpunkt der Schönen und Reichen

Was als Familienbetrieb begann, wurde zum Mekka der internationalen Prominenz. Ob Kate Moss, Jack Nicholson, Jeff Bezos oder Catherine Deneuve – sie alle kehrten in den Jahrzehnten dort ein. Patrice de Colmont galt als charmanter Gastgeber, der trotz seines exklusiven Umfelds stets Bodenständigkeit bewahrte. Nun trauert ganz Saint-Tropez um einen Mann, der mit seinem Lächeln und seinem Sinn für Gastfreundschaft Generationen prägte.