Schönheits-OP von Geiss-Tochter (21) war geheim

Robert Geiss ist eigentlich kein Freund von Beauty-OPs. Doch nun hat ausgerechnet seine 21-jährige Tochter Davina sich einer unterzogen, und das, ohne ihm das zu sagen.

Da wurde Robert Geiss (61) nicht vorher informiert! Seine älteste Tochter Davina (21) hat sich still und heimlich ihren größten Wunsch erfüllt: eine Nasen-OP.

Sie reiste mit ihrer Mutter Carmen (59) und Schwester Shania (20) in die Schönheitsklinik von Dr. Dr. Andreas Dorow in Lörrach (Baden-Württemberg). Der Arzt straffte das Gesicht von Carmen.

Robert wusste von nichts

Carmen erzählt ganz offen in der neuen Folge von "Davina & Shania – We love Monaco": "Ich wollte das jetzt nicht meinem Mann erzählen, weil das wieder einen Riesenaufstand gegeben hätte."

Robert ist ganz und gar kein Fan von Schönheits-OPs. Er war schon bei dem letzten Facelift von Carmen überhaupt nicht begeistert.

Auch gesundheitliche Gründe

Davina wollte es aber sehr. Seit Jahren wollte sie sich die Nase richten lassen. Der Eingriff war nicht nur aus Schönheitsgründen, sondern wegen einer schiefen Nasenscheidenwand bekam sie schlecht Luft. Nach der OP kann sie wieder frei durchatmen.

Die Operation war nicht ohne. Davina erklärt: "Ich habe mir das richtig überlegt und auch alle Risiken gecheckt." Sie geriet kurz vor der Vollnarkose in Panik und hielt die Hand ihrer Mutter: "Es wird die erste OP für Davina sein. Da ist klar, dass sie aufgeregt ist."

Zum Glück verlief der Eingriff ohne Komplikationen. Das Ergebnis kommt gut an. Auf Instagram sind ihre Fans begeistert. Die Nasenspitze ist schmaler und die Flügel zarter. Die komplette Nase schaut deutlich natürlicher aus als bei anderen.