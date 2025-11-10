Für seine Geliebte: Ex-Schumi-Manager schmeißt seine Frau aus Luxus-Villa

Es ist das Ende einer Ära: Willi Weber will seine Luxusvilla in Stuttgart verkaufen – und setzt damit offenbar auch den Schlusspunkt unter seine jahrzehntelange Ehe mit Heidi.

Der frühere Manager von Formel-1-Legende Michael Schumacher, Willi Weber (56), will sein prachtvolles Anwesen in Stuttgart loswerden. Der deutschen BILD sagte er auf dem Sportpresseball in Frankfurt: „Ich will es verkaufen, es ist ein wunderschönes Haus. 15 Mio. will ich dafür haben. Geschätzt wird es auf 22 Mio. Euro.“

An seiner Seite war an diesem Abend nicht seine Frau, sondern seine Partnerin Heike Geißler. „Es sind ja zwei Häuser“, erklärte Weber, während Heike ergänzte: „Ein Haupthaus und ein Nebenhaus.“

Schwierigkeiten beim Verkauf

Weber räumte ein, dass der Verkauf nicht leicht sei: „Du musst erstmal jemanden finden. Die Weltlage ist grad schlecht, ein Hausverkauf, na ja – die Zeit ist nie ideal.“ Auf die Frage, ob er Geld brauche, entgegnete er knapp: „Quatsch!“ Laut Immoscout ist das Anwesen aktuell für 11,9 Millionen Euro gelistet.

© Be-Ver GmbH

Ehefrau muss ausziehen

Noch wohnt Ehefrau Heidi (81) in der Villa – aber wohl nicht mehr lange. „Die muss raus, wir müssen alle raus. Das weiß sie auch“, sagte Weber. Zum Thema Scheidung äußerte er sich nicht. Seine Aussagen lassen jedoch wenig Zweifel, dass das gemeinsame Kapitel endet.

Neues Leben mit Heike

Heike Geißler verriet, wie es weitergeht: „Er zieht dann in den Raum Frankfurt, er wohnt ja sowieso die meiste Zeit bei mir. Er liebt das Rhein-Main-Gebiet, so international.“ Sie schwärmte: „Ich liebe und umsorge ihn. Er ist mein großes Glück!“

Sie war es auch, die Weber nach seiner schweren Krankheit wieder auf die Beine brachte. Nach einem Krankenhausaufenthalt 2022 verlor er fast 25 Kilo, litt an einer Postzosterneuralgie und hatte zuvor bereits einen Schlaganfall erlitten. Heike stand ihm in dieser Zeit zur Seite – und begleitet ihn nun in den neuen Lebensabschnitt.