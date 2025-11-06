Geheimdreh: Jetzt kommt neue Schumacher-Doku

Seit Monaten wird bereits heimlich gedreht.

2021 erschien die Netflix-Doku „Schumacher“. Darin sprach Corinna Schumacher über ihren schwer verunglückten Ehemann Michael und rührte damit Millionen. Nun wird die Geschichte der Familie weitererzählt.

Tochter Gina im Mittelpunkt

Wie die BILD berichtet, produziert das ZDF bereits seit Monaten eine neue, geheime Doku. Im Vordergrund soll dabei dieses Mal nicht Formel-1-Legende Michael Schumacher, sondern seine Tochter Gina stehen.

© Getty

Im Zentrum steht Ginas Leidenschaft für Pferde und ihre Reitsport-Erfolge. Gedreht wird die Doku unter anderem auf der Familienranch in der Schweiz. Auch Corinna Schumacher steht für die neue Sendung vor der Kamera.

© Babirad

Das ZDF bestätigte, dass eine Dokumentation über die Sportart Westernreiten geplant sei. Wann die neue Schumacher-Doku ausgestrahlt wird, ist bisher nicht bekannt.