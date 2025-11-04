Michael Schumacher: Gute Neuigkeiten? Sein Zustand soll sich verbessert haben

Medienberichte deuten darauf hin, dass es dem Ex-Champion besser gehen soll.

Diesen Dezember jährt sich der schreckliche Unfall von Formel-1-Legende Michael Schumacher zum bereits 12. Mal.

Privatleben

Seit seinem Schiunfall Ende Dezember 2013 hat man den Ausnahmesportler nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Seiner Familie ist es sehr wichtig - und das kommunizierte Ehefrau Corinna Schumacher von Anfang an - die Privatsphäre ihres Mannes zu schützen. In einer Netflix-Doku aus dem Jahr 2021 sagt Corinna Schumacher: "Wir leben unser Leben weiter". Und: "Es ist wichtig, dass er sein Privatleben weiter so genießen kann, so gut, wie es eben geht. Michael hat uns immer beschützt, jetzt beschützen wir Michael."

Erstes Update seit Jahren

Der Deutsche wird in seinem Haus am Genfer See oder jenem Anwesen auf Mallorca von einem Team von Ärzt:innen und seiner Frau Corinna betreut, über seinen Zustand wurde bisher nur wenig bekanntgegeben. Im Frühling 2025 gab Felix Görner, RTL-Reporter, ein Update zu Schumis Zustand.

Sehr traurige Situation

„Die Situation ist sehr traurig“, sagte Görner, der als einer der Journalisten gilt, die Schumachers Familie am nächsten stehen und eine zuverlässige Quelle für seinen Gesundheitszustand sind. Und weiter: "Er ist ein pflegebedürftiger Mensch, der auf Pfleger angewiesen ist. Es ist ein sehr trauriger Zustand."

An Hochzeit teilgenommen?

Doch nun mehren sich Berichte britischer Medien, die besagen, dass sich der Gesundheitszustand von Michael Schumacher verbessert haben soll. Auch das hartnäckige Gerücht, dass er an der Hochzeit seiner Tochter Gina im September 2024 teilgenommen habe (ob von einem Krankenbett aus, oder anders) nährt diese Annahmen. Was genau verbessert bedeuten kann nach mehr als zehn Jahren, bleibt leider offen. Doch jeder Schritt in einen angenehmeren Zustand ist der Legende und seiner Familie zu wünschen.