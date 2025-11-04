Alles zu oe24VIP
Michael Schumacher
© Getty

Details

Michael Schumacher: Gute Neuigkeiten? Sein Zustand soll sich verbessert haben

04.11.25, 09:27 | Aktualisiert: 04.11.25, 10:28
Medienberichte deuten darauf hin, dass es dem Ex-Champion besser gehen soll.

Diesen Dezember jährt sich der schreckliche  Unfall  von Formel-1-Legende Michael Schumacher zum bereits 12. Mal.

Erstes Update seit Jahren

Der Deutsche wird in seinem Haus am Genfer See oder jenem Anwesen auf  Mallorca von einem Team von Ärzt:innen  und seiner Frau Corinna betreut, über seinen Zustand wurde bisher nur wenig bekanntgegeben. Im Frühling 2025 gab Felix Görner, RTL-Reporter, ein Update zu Schumis Zustand.

Schumacher

Michael und Corinna Schumacher mit Willi Weber.

© Getty Images

Die Schumachers mit Willi Weber

Sehr traurige Situation

„Die Situation ist sehr traurig“, sagte Görner, der als einer der Journalisten gilt, die Schumachers Familie am nächsten stehen und eine zuverlässige Quelle für seinen Gesundheitszustand sind. Und weiter: "Er ist ein pflegebedürftiger Mensch, der auf Pfleger angewiesen ist. Es ist ein sehr trauriger Zustand."

An Hochzeit teilgenommen?

Doch nun mehren sich Berichte britischer Medien, die besagen, dass sich der Gesundheitszustand von Michael Schumacher verbessert haben soll. Auch das hartnäckige Gerücht, dass er an der Hochzeit seiner Tochter Gina im September 2024 teilgenommen habe (ob von einem Krankenbett aus, oder anders) nährt diese Annahmen. Was genau verbessert bedeuten kann nach mehr als zehn Jahren, bleibt leider offen. Doch jeder Schritt in einen angenehmeren Zustand ist der Legende und seiner Familie zu wünschen.

