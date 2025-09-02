Laila Hasanovic soll nach der Trennung von Mick Schumacher wieder vergeben sein.

Es war einst die große Liebe, doch seit wenigen Monaten gehen diese zwei getrennte Wege: Formel-1-Star Mick Schumacher und Model Laila Hasanovic.

Mehr zum Thema

Wieder vergeben

Sie waren mehrere Jahre ein Paar, machten ihre Liebe im Sommer 2023 öffentlich. Seit der Trennung sollen sowohl Mick als auch Laila intensiv auf der Promi-Dating-App "Raya" unterwegs sein. Mick hat dort bereits ein Match gefunden, wurde nun schon mit einer feschen Brünetten abgelichtet.

© Getty

© Getty

Offene Worte

Auch Laila soll mittlerweile wieder vergeben sein. An wen? An Tennis-Ass Jannik Sinner! Der hat in einer italienischen Zeitung bereits offen ausgeplaudert: "Ja, ich bin verliebt, aber wir sprechen nicht über unser Privatleben." Zusammen wurden die beiden im Juli turtelnd bei einem Ausflug in Porto Cervo abgelichtet.

© TikTok

Ein Indiz ist Fans der beiden aufgefallen, das die Liebe bestätigen soll. Janniks Sperrbildschirm soll Laila zeigen...