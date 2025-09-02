Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Schumacher
© Getty Images

Liebes-Rätsel

Schumacher: Seine Ex soll DIESEN Tennis-Star lieben

02.09.25, 08:13
Teilen

Laila Hasanovic soll nach der Trennung von Mick Schumacher wieder vergeben sein.

Es war einst die große Liebe, doch seit wenigen Monaten gehen diese zwei getrennte Wege: Formel-1-Star Mick Schumacher und Model Laila Hasanovic.

Mehr zum Thema

Wieder vergeben

Sie waren mehrere Jahre ein Paar, machten ihre Liebe im Sommer 2023 öffentlich. Seit der Trennung sollen sowohl Mick als auch Laila intensiv auf der Promi-Dating-App "Raya" unterwegs sein. Mick hat dort bereits ein Match gefunden, wurde nun schon mit einer feschen Brünetten abgelichtet.

Laila Hasanovic
© Getty

Jannik Sinner
© Getty
  

Offene Worte

Auch Laila soll mittlerweile wieder vergeben sein. An wen? An Tennis-Ass Jannik Sinner! Der hat in einer italienischen Zeitung bereits offen ausgeplaudert: "Ja, ich bin verliebt, aber wir sprechen nicht über unser Privatleben." Zusammen wurden die beiden im Juli turtelnd bei einem Ausflug in Porto Cervo abgelichtet.

Jannik Sinner
© TikTok

Ein Indiz ist Fans der beiden aufgefallen, das die Liebe bestätigen soll. Janniks Sperrbildschirm soll Laila zeigen...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden