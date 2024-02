Schumacher strahlt mit neuer Liebe am Red Carpet

Am "Ball des Sports" zeigte Michael Schumachers Sohn Mick erstmals seine Liebe Laila Hasanovic der Öffentlichkeit

Sichtlich nervös, aber überglücklich absolvierte Mick Schumacher, Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher, seinen ersten Pärchen-Auftritt mit seiner Laila. Am Red Carpet beim "Ball des Sports" in Frankfurt, posierten beide für die Fotografen. Mick im dunklen Smoking und Laila in eleganten Schlauchkleid in der Farbe Taupe. Die bildhübsche 22-Jährige stahl dabei allen anderen Gästen die Show.

Mick Schumacher mit Laila Hasanovic © Getty ×

Viele Gäste kennen Laila Hasanovic allerdings mit weniger Kleidung am Körper. Das dänische Model ist nämlich unter anderem das Werbegesicht der Dessous-Marke Hunkemöller.

Laila Hasanovic © Hunkemöller ×

Schumacher und Hasanovic sind seit August letzten Jahres ein Paar. Ihren genauen Beziehungsstatus wollen beide aber nicht kommentieren.