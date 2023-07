Lilly Becker packt in neuer Doku aus: So schlimm war das Ende der Beziehung!

Sharlely "Lilly" Becker (47) möchte nicht mehr schweigen! In der neuen Doku: "The Rise and Fall of Boris Becker" (ab 4.8. bei Paramount+ zu sehen) packen nun die (Ex-)Frauen des Tennis-Stars aus. Boris Becker (55) selbst hat bereits in einer anderen Dokumentation sehr offen über sein Leben gesprochen. Darin wurden auch die unschönen Seiten beleuchtet - wie schlecht er mit Geld umging und wieviele Menschen er verletzt hat.

Boris zahlt keinen Unterhalt

In der Doku erläutert Lilly ganz offen, dass Boris für den gemeinsamen Sohn (14) keinen Unterhalt zahlt. Lilly gegenüber der Zeitschrift Bunte: "Wir hatten nach einem Jahr eigentlich eine Lösung im Sinne unseres Sohnes Amadeus gefunden. Aber aufgrund der Insolvenz wurde das immer schwieriger, dann kamen der Prozess und seine Gefängnisstrafe. Und jetzt warte ich." Sie wünsche ihrem Ex dennoch alles Gute, möchte nur, dass dieser sich als Vater verhält.

Hilfe von Freundinnen

In der Bild wird Lilly noch deutlicher, als sie von der schlimmsten Nacht ihres Lebens spricht, nämlich dem 31. 7. 2018, als Boris sie aus dem gemeinsamen Haus geschmissen haben soll: "Ich hatte keinen Cent Bargeld, wusste nicht, wohin. Wir haben dann die erste Nacht auf einer Bank im Café übernachtet." Im "Dog & Fox"-Pub kamen sie unter, durften auf einer schmalen Bank schlafen und einem Zustellbett. Am nächsten Tag bekamen Lilly und ihr Sohn dann Unterstützung von Freundinnen, die ihnen Geld liehen und mit der Wohnungssuche halfen.