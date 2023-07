Lilly Becker packt aus: Wegen Boris Becker nahm sie Drogen und trank viel Alkohol.

Offene Worte von Sarlely "Lilly" Becker (47)! In der neuen Doku: "The Rise and Fall of Boris Becker " (ab 4.8. bei Paramount+ zu sehen) packen nun die (Ex-)Frauen des Tennis-Stars aus. Boris Becker (55) selbst hat bereits in einer Dokumentation sehr offen über sein Leben gesprochen. Darin wurden auch die unschönen Seiten beleuchtet - wie schlecht er mit Geld umging und wieviele Menschen er verletzt hat.

Boris Frauen: So war das

Nun sind die Frauen am Wort. Und besonders Lilly schockt mit einem Geständnis. Sie habe wegen Boris Drogen genommen! Denn als dieser sich mit Alessandra Meyer-Wölden verlobte, sei Lilly in ein tiefes Loch gefallen: "Ich checkte plötzlich: Diese Frau ist jünger, schön. Das war niederschmetternd!" Sie flog nach Ibiza, zum Party machen, um zu vergessen, sich zu betäuben: "Ich versuchte jeden Mushroom, jeden Alkohol, jede Droge auf Ibiza. Ich konnte gar nicht betrunken genug werden, um diesen Mann zu vergessen."

Mittlerweile Freundinnen: Lilly und Alessandra

Versöhnung nach Verlobung mit anderer

Doch Lilly liebte ihren Boris , nahm ihn nach der geplatzten Hochzeit zurück. 2009 heirateten sie, bekamen einen Sohn. Doch 2018 folgte die Trennung. Die offizielle Scheidung ist noch nicht durch. Doch Lilly ist wieder glücklich! Sie ist in einer neuen Beziehung und sagte der Bild: "Ich führe eine sehr glückliche Beziehung auf Augenhöhe mit meinem Partner Thorsten."

Glückliche Lilly

"The Rise and Fall of Boris Becker" - Darum geht's

Mit seltenem und bisher unveröffentlichtem Archivmaterial sowie brandneuen Interviews mit denjenigen, die ihm am nächsten standen, entwickelt die Dokumentation eine Charakterstudie des deutschen Tennis-Wunderkindes von seinen Anfängen als jüngster Wimbledon-Champion 1985 bis zum heutigen Tag.

So berichtet unter anderem Boris' Ex-Frau Sharlely – Lilly – Becker in einem exklusiven Interview aus erster Hand über Beckers Leben seit 2005 und enthüllt Details aus ihrem früheren Familienleben. In den Gesprächen gewährt sie Einblicke in ihre Ehe und in Beckers Niedergang.

„Boris Becker: Aufstieg und Absturz einer Legende“ ist ab dem 4. August exklusiv auf Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen.