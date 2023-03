Ex-Tennis-Ass Boris Becker packt in neuer Doku über seine Vergangenheit aus.

Wie ist das mit Boris Becker und den Frauen? Neben seinen finanziellen Themen ist das die Frage, die eine neue Doku, die auf Apple TV+ ausgestrahlt wird, ergründet. "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" heißt sie und widmet sich ab dem 7. April (weltweite Ausstrahlung) dem Leben des Tennisstars.

Besenkammer: Zu klein

Becker spricht darin umfassend über seine Ex-Frauen Barbara und Lilly und über seinen bekannten Seitensprung. Jenen, der als " Besenkammer-Affäre " bekannt ist. Doch, wie war das genau? Boris Becker stellte bereits 2009 klar, dass die intime Zusammenkunft im Londoner Luxusrestaurant "Nobu" nicht in einer Besenkammer stattgefunden habe, sondern auf Stufen im Bereich der Toiletten. In der Doku führt er aus, dass ein Abstellraum, eine Besenkammer viel zu winzig gewesen wäre, um dort intim zu werden. Die Besenkammer ist also nur ein Mythos!

© Getty Images ×

Anna Ermakova mit Mama Angela bei "Let's Dance"

Wie ging es nach dem Intermezzo weiter? "Wir kamen zusammen und hatten Sex. Ich hatte keine Nummer von Angela, ich hatte keinen Kontakt, und das war's." Nun, nicht ganz. Denn Ermakova nahm Kontakt auf, Boris führt aus: "Acht Monate später bekomme ich ein Fax in dem steht: "Du erinnerst dich vielleicht nicht mehr an mich. Unser letztes Treffen ist acht Monate her. Hier ist meine Nummer, ruf mich an."

Seitensprung führte zu Scheidung

Das tat er und als es zum Treffen kam, war schnell deutlich: Anna ist hochschwanger! "Sie erklärte, dass ich der Vater dieses Kindes bin." Ein Vaterschaftstest bestätigte ihre Aussage. Traurig: An dem Seitensprung zerbrach die Beziehung zu Barbara, sie war während des Fehltritts schwanger mit Sohn Elias, der nur wenige Monate von Anna geboren wurde. Barbara ließ sich 2001 scheiden.

Anna Ermakova: Geschichte tut weh

Derzeit tanzt Anna sehr erfolgreich bei "Let's Dance". Zu ihrer Entstehungsgeschichte sagt eine Freundin der Bild: "Für Anna ist das keine leichte Sache." Es soll ihr weh tun.