Boris Becker und seine Lilian: In Stuttgart verprassen sie ihr Geld.

Boris Becker feiert sein neues Leben in Freiheit derzeit in vollen Zügen. Er und seine Freundin Lilian leben derzeit in Stuttgart, lassen es sich dort gut gehen.

Luxusessen und Rolex

Wie deutsche Medien berichten, besucht dar Paar öfters den Nobel-Italiener "Nannina", meist sogar mehrmals die Woche. Ein Dinner für zwei kann wegen der preisigen Speisen und Getränke schon um die 300 Euro kosten, eine Pizza oder einfache Pasta-Gerichte findet man dort jedenfalls nicht. Ein passendes Ambiente jedenfalls für Lilians neues Schmuckstück: Eine funkelnde Rolex! Unklar ist, ob sie ein Geschenk von Boris ist, oder es sich die wohlhabende Lilian selbst geschenkt hat.

Gehobene italienische Küche

Gericht im "Nannina" - hier Jakobsmuscheln mit Gänseleber und Mango

Skandal-Doku über Boris

Die Bild fragt nun, ob Boris Becker nichts aus seiner Vergangenheit gelernt habe? Immerhin sind finanzielle Themen bekanntermaßen heikel beim ehemaligen Tennis-Profi. Ein Thema, das in der bald erscheinenden TV-Dokumentation des Senders ITV eine zentrale Stellung einnimmt. In dem Format in dem es um den Aufstieg und den Fall des Ex-Spitzensportlers geht, werden einstige Freunde, seine Ex Lilly, Journalisten, Wegbegleiter und gläubige über ihn sprechen.