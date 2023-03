Boris Becker: Fieser Seitenhieb gegen Ex Lilly

Ausgerechnet am Muttertag stichelt Boris Becker gegen seine Noch-Ehefrau Lilly Becker.

In einem Interview mit der britischen Tageszeitung "The Telegraph" packt Boris Becker über seine Verflossenen aus. Während die meisten seiner Ex-Lieben gut wegkommen, lässt er ausgerechnet an Noch-Ehefrau Lilly kein gutes Haar.

Über seine erste Frau, Barbara Becker, mit der Boris zwei Söhne hat, schwärmt der ehemalige tennis-Star: "Es braucht intelligente Eltern, um einen Weg zu finden. Barbara ist sehr intelligent." Als die Sprache jedoch auf Lilly kommt, fällt der Vergleich vernichtend aus. "Ich hoffe, dass ich mit Sharlely den gleichen Punkt erreichen kann. Aber so weit sind wir noch nicht. Sie hat ihre Meinung, die nicht immer richtig oder rechtlich korrekt ist", so Becker. Bei der Erziehung des gemeinsamen Sohnes Amadeus kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Konflikten. Lilly hatte Boris erst kürzlich vorgeworfen, sich nicht angemessen um Amadeus zu kümmern.

Lilly reagiert: "Boris hält sich scheinbar für intelligenter als alle um ihn herum"

Inzwischen hat Lilly selbst auf den Seitenhieb reagiert. In einem Interview mit der "Bild" kontert sie: "Boris hält sich scheinbar für intelligenter als alle um ihn herum." Und legt weiter nach: "Darum freue ich mich schon darauf, dass er bald seinen Verpflichtungen für seinen Sohn nachkommt."