Lilly Becker rechnet mit Boris ab: ''Kein Cent Unterhalt''

In einem Interview rechnet Lilly Becker knallhart mit ihrem Noch-Ehemann Boris ab: Er habe kaum Kontakt zu Sohn Amadeus und zahle seit April 2022 "keinen Cent Unterhalt".

Fünf Jahre nach der Trennung von Boris Becker rechnet Lilly Becker mit dem Vater ihres Sohnes Amadeus ab. Bis zu seiner Inhaftierung hat Becker unregelmäßig Unterhalt und Schulgeld bezahlt. Aber, so Lilly gegenüber der BILD-Zeitung: „Seit April 2022 bezahlt Boris uns keinen Cent Unterhalt.“

Lilly, die eigentlich Sharlely heißt, erzählt weiter: „Boris ist es egal, ob es uns gut oder schlecht geht. Dabei verband uns mal eine ehrliche Liebe. Als ich anfing, mich in der Ehe zu emanzipieren, gab es Streit. Auch wegen Boris’ Lügen über seine Finanzen.“ Sie fordert von ihrem Ex, dass er sich mehr um den gemeinsamen Sohn Amadeus kümmert. "Hätten wir nicht unseren Sohn, würde er in meinem Leben keine Rolle mehr spielen. Er soll einfach Verantwortung für sein Kind übernehmen, mehr verlange ich nicht. Wenn jemand meinem Kind schadet, werde ich zur Löwen-Mutter. Das weiß Boris.“