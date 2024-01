Live im TV: Effenberg muss Studio weinend verlassen

Der Schmerz über den Tod von ''Kaiser'' Franz Beckenbauer sitzt bei vielen noch tief. Auch bei Stefan Effenberg.

Ex-Bayern-Star Stefan Effenberg war zu Gast beim Sport1-"Doppelpass" und sorgte dort für einen emotionalen Moment. Als in Moderator Florian König nach der Bedeutung Franz Beckenbauers fragte, musste Effenberg zunächst tief Luft holen.

Hätte so ein Reaktion von #effenberg nicht erwartet ist aber Menschlich und traurig #beckenbauer pic.twitter.com/BzotBfy8jL — Kai5er⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Mia10anmia) January 14, 2024

"Ähm", dann verzog es ihm bereits den Mund, "er war ein großartiger Mensch." Weiter schaffte es der Ex-Fußballer nicht mehr. Er brach in Tränen aus und verließ mit schüttelndem Kopf die Live-Sendung. "Bleib sitzen, Stefan", versuchte König noch einfühlsam zu intervenieren. Doch Effenberg ging weiter Richtung Ausgang.

"Alle, die den Fußball geliebt haben, hatten einen Kloß im Hals"

„Ich versteh’ das. Die Emotionalität ist bei so vielen, die ihn kannten, so groß. Ich habe neulich gesagt und das meine ich auch so: Alle, die den Fußball geliebt haben, hatten einen Kloß im Hals", so König.

Nach rund 20 Minuten kehrte Effenberg zurück und diskutierte wieder mit. Diesmal ging es allerdings nicht mehr über Beckenbauer, sondern über andere sportliche Themen.