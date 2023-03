Tränen-Alarm bei GNTM: SO lief das große Umstyling

Jedes Jahr aufs neue fiebern tausende GNTM-Fans auf diesen einen Tag hin: Das große Umstyling der Models.

Erst am gestrigen Donnerstag war es wieder so weit: Für einige von Heidis "Määääädchen" hieß es einmal mehr: "Schnipp, Schnapp- Haare ab!"

Doch während Heidi Klum (49) es gar nicht abwarten konnte, dass die Star-Friseure und Stylisten ihre Scheren wetzen, flossen bei ihren Schützlingen bittere Tränen. Und so kam es, wie es kommen musste.

Wie jedes Jahr lag auch heuer einer Kandidatin mehr an ihren Haaren als an einer Model-Karriere. Sie verließ die Show freiwillig. Und damit war sie nicht die Einzige: Auch eine weitere Kandidatin schmeißt überraschend das Handtuch.

Bittere Tränen

Warum? Die 20-jährige Sarah erklärte unter Tränen, wie froh sie sei, endlich DEN Look gefunden zu haben, bei dem sie sie selbst sein kann. Somajia (21) sorgte sich eher davor, ihre Haarpracht verlieren zu können, denn eine Glatze kommt für sie nicht infrage.

Gerade bei Sarah eskalierte letztlich die Eskalation. Ihr wurde schlecht, auch die anderen Kandidatinnen konnten die 20-Jährige gar nicht mehr beruhigen.

Selbst Model-Mama Heidi wusste mit dem Gefühlsausbruch nicht mehr umzugehen: : „Das hatte ich ja gar nicht gedacht, dass du jetzt so ausrastest!“, zitiert sie die "Bild".

Heidi traut sich auf Friseurstuhl

Aber an einem solch emotionalen Tag gab es dennoch auch Models, die ihr Umstyling gar nicht mehr abwarten konnten. So auch Anya (19), sie freute sich richtig auf eine Veränderung: „Ich will diese ekelhaften, langweiligen Haare nicht mehr haben.“

Und Heidi? Sie ist natürlich immer für eine Überraschung zu haben: Kurzer Hand traute sie selbst sich spontan auch auf den Friseurstuhl, auch sie hätte gerne etwas Neues. Und tatsächlich: Ein paar Zentimeter ihrer Haarpracht wurden abgeschnitten!