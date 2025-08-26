Alles zu oe24VIP
Jannik Sinner
© Getty

Vor US-Open

Jannik Sinner überrascht mit Liebes-Outing

26.08.25, 07:41
Teilen

Der Südtiroler Tennis-Superstar lässt mit einem Liebes-Geständnis aufhorchen. 

Kurz bevor Jannik Sinner am Dienstag das erste Mal bei den US Open auf dem Platz steht, gab der Südtiroler ungewohnte private Einblicke. Im Interview mit der Corriere della Sera wird der 24-Jährige über seinen Beziehungsstatus angesprochen. „Ja, ich bin verliebt“, so Sinner. Gleichzeitig fügt der Superstar aber hinzu: „Aber über das Privatleben möchte ich nicht sprechen“.

Neue Liebe

Bei Sinners neuer Freundin soll es sich um Laila Hasanovic handeln. Das dänische Supermodel wurde bereits bei den French Open und in Wimbledon auf der Tribüne gesichtet.

Laila Hasanovic
© Getty

Brisant: Hasanovic ist die Ex von Mick Schumacher.

Laila Hasanovic
© Getty

Besondere Leidenschaft

Sinner spricht im Interview auch über sein besonderes Hobby: Lego. „Hier in New York habe ich etwas mehr Zeit und bin in einen Lego-Laden gegangen“, erzählt der Südtiroler. Das Porsche-Modell habe er dann in fünf Stunden fertiggestellt. Das Lego-Bauen sei die perfekte Methode, um den Kopf freizugeben.

