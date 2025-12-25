Bayern-Star überrascht schwerkranke Kinder im Spital

Kurz vor Weihnachten hat Bayern-Star Josip Stanisic für strahlende Gesichter auf der Kinderkrebsstation des Haunerschen Kinderspitals in München gesorgt.

Gemeinsam mit dem Weihnachtsmann besuchte der 25-jährige Verteidiger die jungen Patienten – und brachte Kuschelbären, Trikots, Schals und Süßigkeiten mit.

„Wenn man sieht, wie es den Kindern geht und ihren Familien, da wünscht man sich einfach, ein bisschen Freude in ihr Leben zu bringen“, erklärte Stanisic seinen Besuch. Auf der Intensivstation verteilte er Geschenke, signierte unzählige Autogramme und schenkte den schwerkranken Kindern so wertvolle Momente des Glücks. Guggy Borgolte vom Haunerverein bezeichnete den Besuch als „Megahighlight“: „Es ist für unsere Kinder ein Segen, wir wollen, dass sie sich bei uns wohlfühlen.“

Der Kroate postete nach der Aktion bewegende Worte: „Keine Trophäen, keine Ziele – nur Dankbarkeit, Freude und unvergessliches Lächeln. Diese Kinder sind die wahren Champions. Lasst uns sie unterstützen und an Weihnachten Hoffnung verbreiten.“

Sportlich präsentierte sich Stanisic zuletzt ebenfalls stark: Beim letzten Auswärtsspiel vor der Winterpause in Heidenheim erzielte er das 1:0 und bereitete das 3:0 vor – obwohl er auf der ungewohnten rechten Abwehrseite eingesetzt wurde. Trotz der bevorstehenden Rückkehr von Alphonso Davies und Hiroki Ito zeigt sich der Bayern-Verteidiger gelassen: „Natürlich wissen wir bei Bayern München, dass der Konkurrenzkampf groß ist. Deshalb muss jeder Gas geben, wenn er spielt.“

Sein Engagement im Krankenhaus und seine Leistung auf dem Platz zeigen, dass Stanisic nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein Vorbild ist – und gerade zu Weihnachten für Freude und Hoffnung sorgt.