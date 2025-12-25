Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
Bayern-Star überrascht schwerkranke Kinder im Spital
© Instagram

Weihnachtsmann

Bayern-Star überrascht schwerkranke Kinder im Spital

25.12.25, 12:09
Teilen

Kurz vor Weihnachten hat Bayern-Star Josip Stanisic für strahlende Gesichter auf der Kinderkrebsstation des Haunerschen Kinderspitals in München gesorgt. 

Gemeinsam mit dem Weihnachtsmann besuchte der 25-jährige Verteidiger die jungen Patienten – und brachte Kuschelbären, Trikots, Schals und Süßigkeiten mit.

„Wenn man sieht, wie es den Kindern geht und ihren Familien, da wünscht man sich einfach, ein bisschen Freude in ihr Leben zu bringen“, erklärte Stanisic seinen Besuch. Auf der Intensivstation verteilte er Geschenke, signierte unzählige Autogramme und schenkte den schwerkranken Kindern so wertvolle Momente des Glücks. Guggy Borgolte vom Haunerverein bezeichnete den Besuch als „Megahighlight“: „Es ist für unsere Kinder ein Segen, wir wollen, dass sie sich bei uns wohlfühlen.“

Der Kroate postete nach der Aktion bewegende Worte: „Keine Trophäen, keine Ziele – nur Dankbarkeit, Freude und unvergessliches Lächeln. Diese Kinder sind die wahren Champions. Lasst uns sie unterstützen und an Weihnachten Hoffnung verbreiten.“

Sportlich präsentierte sich Stanisic zuletzt ebenfalls stark: Beim letzten Auswärtsspiel vor der Winterpause in Heidenheim erzielte er das 1:0 und bereitete das 3:0 vor – obwohl er auf der ungewohnten rechten Abwehrseite eingesetzt wurde. Trotz der bevorstehenden Rückkehr von Alphonso Davies und Hiroki Ito zeigt sich der Bayern-Verteidiger gelassen: „Natürlich wissen wir bei Bayern München, dass der Konkurrenzkampf groß ist. Deshalb muss jeder Gas geben, wenn er spielt.“

Sein Engagement im Krankenhaus und seine Leistung auf dem Platz zeigen, dass Stanisic nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein Vorbild ist – und gerade zu Weihnachten für Freude und Hoffnung sorgt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden