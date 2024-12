Michael Schumacher: Packt seine Krankenschwester jetzt aus?

Die Staatsanwaltschaft sucht nun nach der ehemaligen Krankenschwester von Michael Schumacher.

Neue Entwicklungen im Erpressungsfall der Familie Schumacher! Nach dem ersten Prozesstag ist klar: Die Polizei sucht nun ganz dringend nach Schumis ehemaliger Krankenschwester.

Neue Verfahren

Sie und ein weiterer Zeuge wurden nämlich beim Prozessauftakt vom Hauptangeklagten Yilmaz T. schwer belastet: "Aufgrund der Ereignisse am vergangenen Hauptverhandlungstag hat die Staatsanwaltschaft zwei neue Ermittlungsverfahren eingeleitet. Diese richten sich gegen zwei Personen“, so Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert zu BILD. „Einerseits wegen Verdachts einer Tatbeteiligung an der versuchten Erpressung der Familie Schumacher, andererseits wegen des Verdachts der vorsätzlichen uneidlichen Falschaussage.“

Sie pflegte Schumi

Nun wird Najia B. gesucht. Sie war bis 2020 für Schumachers Krankenpflege zuständig und wie Managerin Sabine Kehm sagt, danach gefeuert: "Ihr wurde wegen Problemen mit der Pflegeleistung gekündigt." Im Schumacher-Umfeld soll es rumoren. Denn bis Najia nicht gefunden wurde, ist unklar, ob sie nicht doch über all das auspackt, was sie in der Zeit bei den Schumachers gesehen hat.

Festplatte verschwunden

Am 23.12. soll der Prozess nun fortgesetzt werden. Die schwarze Festplatte, um die es geht und auf der sich zig Daten befinden, ist spurlos verschwundne.