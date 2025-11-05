Ralf Schumacher im Babyglück – süße Neuigkeiten mit Partner Étienne

Süße Neuigkeiten aus dem Hause Schumacher: Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben Familienzuwachs bekommen. Auf Instagram verkündete das Paar, dass ein Hundewelpe namens George bei ihnen eingezogen ist – und sorgt damit für Begeisterung bei den Fans.

Seit Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im Sommer 2024 ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, gewähren sie regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben zwischen Deutschland und Südafrika. Nun teilten die beiden eine besonders herzige Nachricht: Ihr Zuhause in Kapstadt ist um ein Familienmitglied reicher geworden.

Ralf Schumacher und seine große Liebe Etienne © Instagram

In einem gemeinsamen Instagram-Post zeigen sich der Ex-Formel-1-Pilot und der Unternehmer mit ihrem neuen Hundewelpen im Arm. "Mit Georges Ankunft im Haus wächst die Familie. Lilly ist nun nicht mehr allein in Kapstadt, sondern hat einen Bruder, mit dem sie spielen kann", heißt es in dem Beitrag. Der kleine George wurde in Südafrika geboren – für seine Abholung legten die beiden Männer nach eigenen Angaben "hunderte Kilometer durch wunderschöne Landschaften" zurück.

Der neue Mitbewohner hat sich bereits gut eingelebt, wie die beiden verraten: "Er ist schon lebhaft und intelligent – und so süß!" Auf den Bildern posiert das Paar sichtlich stolz mit dem weißen Hundebaby, das sofort die Herzen der Follower erobert hat. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Glückwünsche. Ein Fan schreibt: "Ganz viel Freude mit dem kleinen Mann", ein anderer ergänzt: "Da freut sich Lilly bestimmt über den Spielgefährten."

Freude und tiefe Trauer

Während bei Ralf und Étienne tierische Freude herrscht, erlebt Mick Schumacher derzeit einen traurigen Moment. Der 26-Jährige musste sich von seiner geliebten Hündin Angie verabschieden. "Sie war mein Schatten, immer an meiner Seite. Ich hatte das Glück, zehn wundervolle Jahre mit ihr zu haben, aber es fühlt sich trotzdem an, als wäre sie zu früh von uns gegangen. Ich werde dich für immer vermissen – meine Angie", schrieb er in einem emotionalen Instagram-Post.

Ein emotionaler Kontrast in der Familie Schumacher – zwischen neuem Glück und stillem Abschied.