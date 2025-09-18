Kinderwunsch? So plant Schumacher seine Zukunft

Ralf Schumacher gibt auch abseits der Formel-1-Piste Vollgas – beruflich, privat und in seiner Rolle als Familienmensch.

Beim „Ferrero Kindertag“ in Berlin zeigte sich der 49-Jährige am Mittwoch kinderlieb, nahm sich Zeit für Schabernack und plauderte offen über Familie und Zukunft.

Erst im Juli 2024 machte der Rennsport-Kommentator seine Beziehung zu seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne öffentlich. Das Coming-out war für Schumacher ein wichtiger Schritt, über gemeinsamen Nachwuchs denkt das Paar jedoch nicht nach. „Mann und Mann und ein Kind – das wird schwierig. Kinder waren bei mir und Étienne aber auch kein Thema. Wir haben ja schon den David und das reicht“, sagt Schumacher. Gemeint ist sein Sohn David aus der Ehe mit Cora Schumacher, die 2015 geschieden wurde.

Bald Opa?

Dass er mit 50 Jahren bald Opa werden könnte, findet Schumacher keineswegs abschreckend. „Opa werden? Warum nicht! Mit 50 bin ich alt genug dafür. Aber da habe ich ja keinen Einfluss drauf“, sagt er. Sohn David ist seit sieben Jahren mit der ungarischen Rennfahrerin Vivien Keszthelyi liiert – ob da bald Nachwuchs kommt, lässt Schumacher offen.

Knuddelbedarf stillt derzeit ohnehin das jüngste Familienmitglied: Millie, die fünf Monate alte Tochter seiner Nichte Gina-Maria Schumacher. „Ja klar, ich habe sie schon kennengelernt. Die Kleine ist aber viel unterwegs. Und sie ist ja noch nicht in dem Alter, wo sie sich an unser Treffen erinnern wird“, erzählt er.

Schumacher ein strenger Papa

Als Vater sei er früher „ein sehr strenger“ gewesen, betont Schumacher. Er habe David klassische Werte wie Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und Respekt mitgegeben. „Grüßen, Hand geben, in die Augen schauen – das war mir wichtig. Erwachsene siezen oder warten, bis einem das Du angeboten wird. Und natürlich aufstehen, wenn jemand Älteres in den Bus steigt.“

Mit seiner Ex-Frau Cora hat der ehemalige Formel-1-Star heute keinen Kontakt mehr. Weihnachten werde er mit Sohn David und Partner Étienne verbringen – wahrscheinlich in Südafrika, wo Schumacher eine Luxus-Unterkunft betreibt.