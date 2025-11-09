Die Formel-1-Legende ist 2019 verstorben. Das Erbe noch immer nicht einwandfrei geregelt.

Der 2019 im Alter von 70 Jahren verstorbene Sportstar Niki Lauda hat hoffentlich seinen Frieden gefunden. Seine engsten Vertrauten und die Familie anscheinend nicht, denn es gibt neuen Wirbel um sein Erbe .

Trauerfeier Laudas 2019

Niki Laudas Anwalt Haig Asenbauer erhebt in den Medien schwere Vorwürfe gegen Birgit Lauda. Seiner Ansicht nach handle sie "zulasten ihrer eigenen Kinder", Max und Mia. Niki Lauda habe festgelegt, dass bei Klagen einer Mutter (Birgit oder Marlene) die jeweiligen Kinder belastet werden. So soll die Vermögensaufteilung zwischen den zwei Familien ausgewogen bleiben.

Klage

Und eben das sei geschehen, indem Birgit Lauda ein Jahr nach Nikis Tod gegen die verfügten Erbschafts- und Stiftungsregelungen und die ihr zugedachten Versorgungsleistungen geklagt habe.

Birgit Lauda und ihr Ehemann Marcus Sieberer. © Andreas Tischler

Birgit Lauda mit ihrem neuen Ehemann Marcus Sieberer

Niki Laudas Erbe

Doch, um welche Summen geht es bei diesem Streit, wie hoch war Niki Laudas Vermögen? Eine Stiftung soll seit dem Tod Laudas eine Summe von über 100 Millionen Euro verwalten. Seit seinem Tod sind allerdings schon um die 30 Millionen daraus ausgezahlt worden. Die Hälfte davon an Birgit und ihre Kinder. Birgit erhob besagte Klage, in der es um diese Posten ging:

Luxusimmobilien inklusive Personalkosten

Autos

Reisekosten

Schulgelder für die Privatinstitution und

monatliche Zahlungen

Pool ganzjährig geheizt

Das Paket, das Birgit und ihre Kinder bekommen soll rund 150.000 Euro betragen - pro Monat! Besonders skurril ist dabei ein Posten, den Anwalt Asenbauer auch mit der Lauda-Witwe verhandelt hat. Nämlich die Kosten für die Beheizung ihres Pools am Anwesen auf Ibiza. Dieser wird nämlich ganzjährig beheizt und das schlägt allein mit 60.000 Euro zu Buche - pro Jahr! Asenbauer: "Und wir reden hier von einem Pool auf Ibiza und nicht in Norwegen oder Hamburg.“