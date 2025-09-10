Emotional! Lauda-Sohn enthüllt Denkmal für Niki in Salzburg

Niki Laudas Sohn und sein langjähriger Begleiter Joachim Stuck zeigten sich begeistert von der Bronzebüste der Rennfahrer-Legende.

Hof bei Salzburg hat seinem wohl bekanntesten Bürger ein bleibendes Denkmal gesetzt: Rennsport-Legende Niki Lauda (1949–2019) ist seit Mittwoch auch in seiner ehemaligen Heimatgemeinde in Bronze verewigt.

Enthüllt wurde die Büste von Laudas Sohn Lukas, der eigens dafür angereist war und stolz neben der Büste posierte. Unterstützt wurde die Zeremonie von Hans-Joachim Stuck, Laudas langjährigem Weggefährten aus der Formel-1-Szene.

„Ganz der Niki“ – fast

Die Besucher zeigten sich begeistert vom detailgetreuen Werk. „Ganz der Niki“, war vielfach zu hören. Ein kleines Detail sorgt jedoch für Gesprächsstoff: Das legendäre rote Kapperl, das untrennbar mit Lauda verbunden war, ist nicht rot, sondern ebenfalls aus Bronze gefertigt. Darüber schauen die Fans in seinem Heimatort aber getrost hinweg.

Ein Stück Erinnerung für die Gemeinde

Mit dem Denkmal will Hof bei Salzburg die Erinnerung an den dreifachen Weltmeister lebendig halten, der viele Jahre in der Gemeinde lebte. Für die Menschen vor Ort ist die Büste nicht nur ein Stück Motorsportgeschichte, sondern auch eine Würdigung eines Nachbarn, der weltweite Bekanntheit erlangte – und dennoch fest in seiner Heimat verwurzelt blieb.