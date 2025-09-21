Birgit Lauda und Ehemann Marcus Sieberer feierten jüngst ihre Liebesverbindung.

Seit Frühling sind die beiden verheiratet: Birgit Lauda und Marcus Sieberer machten ihre Verbindung am 9. Mai in der Schweiz offiziell, heirateten standesamtlich.

Strahlender Auftritt

Und erst vor kurzem, Anfang September, gab es den ersten offiziellen Auftritt als Eheleute. Birgit und Marcus kamen zusammen zum "Fundraising Dinner" in der Wiener Albertina. Ein Blick auf das Paar und es war klar, so wie die zwei strahlen, sind sie sehr glücklich miteinander.

Birgit Lauda und Marcus Sieberer beim Fundraising Dinner auf der Albertina-Terrasse. © Andreas Tischler

Intime Party mit Freunden

Und um diese Liebe noch einmal so richtig zu feiern, veranstalteten Birgit und Marcus noch eine intime Hochzeits-Party auf Ibiza am vergangenen Wochenende. Der Dresscode lautete Black Tie - also ein sehr dunkler (schwarz oder mitternachtsblau) Anzug für die Herren, schwarze Fliege, weißes Hemd mit Manschettenknöpfen und für die Damen ein elegantes bodenlanges Abendkleid oder ein knieumspielendes Cocktailkleid aus einem edlen Stoff.

© Instagram

Medienunternehmer Rudi Kobza machte es vor und erschien mit seiner Frau Yasmina passend gewandet. Das Fest bestand aus einem Aperitiv gefolgt von einem Abendessen an einer langen Tafel unter Bäumen. Danach wurde ausgelassen getanzt.