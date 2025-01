Die Witwe der Rennfahrer-Legende hat einen neuen Wohnort - oe24 hat erste Details zur Villa in der Gamsstadt.

Jahrelang kämpfte Birgit Lauda, Witwe von Formel-1-Legende Niki Lauda (†70), gegen die Privatstiftung ihres verstorbenen Mannes. Im Sommer 2024 siegte sie vor Gericht und bekam ihren Pflichtteil von 16,6 Prozent des Millionenvermögens zugesprochen. Laudas Hinterlassenschaft soll im dreistelligen Millionenbereich liegen. Jetzt baute sich Birgit ein Haus in Kitzbühel. Angeblich ein Liebesnest, das sie gemeinsam mit ihrem Partner Marcus Sieberer beziehen möchte.

Kitzbühel und Ibiza

Wurde jetzt etwa bereits ein Teil des Erbes ausgezahlt? Die Villa in der Gamsstadt sei laut Insidern bereits fast fertiggestellt. "Das Dach wurde in den letzten Tagen draufgesetzt", verrät eine Quelle gegenüber oe24. Wird Kitzbühel jetzt der neue Hauptwohnsitz der Kunstexpertin? Sie soll ja angeblich zu Sieberer in die Schweiz gezogen sein - und auch ihre Kinder, die Zwillinge Max und Mia, dort schulisch betreuen. Die Gamsstadt käme also wohl eher als Nebenwohnsitz in Frage.

Über Silvester flog Birgit Lauda auf Nikis Lieblingsinsel Ibiza. Dort verbrachte sie die Feiertage gemeinsam mit ihrer Familie.