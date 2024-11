Buch verrät Details zu seinen Plänen, die er neben dem Alltag auch hatte.

Ein neues Buch mit dem schlichten Titel Niki befasst sich mit dem leben des legendären Österreichers.

Überraschende Aussagen

Verfasst hat Niki Herbert Völker, Journalist und langjähriger Wegbegleiter Laudas. Wissen wir nicht schon alles über die Legende? Nein, wie sich herausstellt, hat Völker einige Gespräche mit Lauda geführt, die wahre Anekdoten-Perlen ergeben. Und die letzten Geheimnisse enthüllen, die vom großen Rennfahrer noch nicht bekannt waren. Dazu mischen sich Kapitel, die Laudas Leben wörtlich wie bildlich illustrieren.

Lauda: Blödsinn machen

Eines der überraschenden Themen, die Völker mit Lauda rund um dessen 50er besprochen hat, war, ob Lauda eine übergeordnete Sehnsucht habe. Und dieser meinte: Ja! Etwas ganz anderes zu machen, stellte er sich vor. In Uruguay Kühe züchten oder auf Haiti ein Zehn-Betten-Hotel aufmachen, irgendso eine Blödheit, meinte er. Etwas mit Natur und ganz anders, als die Dinge, die seinen Alltag zu der Zeit bestimmten, so Lauda.

Ab 21.11. zu haben

Dieses und viele andere interessante Lebensthemen sind im Buch Niki zu finden: Große Themen, kleine Eigenheiten die Mischung macht‘s in diesem sehr berührenden, faszinierenden Buch. Ab dem 21.11. ist "Niki" (ECOWING) im Handel zu haben.