Lauda-Witwe frei für Hochzeit

Knalleffekt im Streit um Laudas Millionenerbe. Gericht entscheidet für Birgit Lauda -folgt jetzt ihre zweite Ehe?

Am 20. Mai jährt sich der Todestag von Niki Lauda (70) zum fünften Mal. Der ORF würdigt die F1-Legende heute Abend mit einer Doku (20.15 Uhr) - und auch beim Grand Prix in Imola gedenkt Mercedes-Boss Toto Wolff seines Weggefährten.

Fast pünktlich zum Todestag siegte Laudas junge Witwe Birgit nun im Erbschaftsstreit gegen Stiftung und seine älteren Söhne vor Gericht. Bereits ein Jahr nach dem Tod brachte die Mutter der Zwillinge Max und Mia die Klage gegen die Privatstiftung Lauda und die Verlassenschaft ein. Die 45-Jährige fordert zumindest den Pf lichtteil -kolportiert wurden 20 Millionen Euro - ein. Wie berichtet, stellte das Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien bereits im Mai des Vorjahres fest, dass Birgit Lauda pflichtteilsberechtigt und insbesondere nicht erbunwürdig ist. Zudem wurde bestätigt, dass Laudas Lebensmittelpunkt Wien war und deshalb auch österreichisches Recht anwendbar ist.

Birgit Lauda stehen 16 % Pflichtanteil zu

Dagegen legte die Gegenseite Berufung ein, das Oberlandesgericht wies diese nun allerdings ab. Damit ist klar: Birgit Lauda steht der Pf lichtteil (rund 16 Prozent) zu -der Stiftung bliebe nur noch ein außerordentliches Rechtsmittel. Das Gericht muss nun die konkrete Erbsumme festlegen.

Hochzeit mit Sieberer schon im Sommer?

Der Grund für die Klage könnte, so munkelt die Society, aber ein anderer gewesen sein: Birgit Lauda ist jetzt auch frei für eine Hochzeit. Denn laut Testament hätte sie bei einer neuen Ehe alle Zuwendungen aus der Stiftung - Schulgeld, Urlaube, drei Hausangestellte sowie monatlich rund 20.000 Euro Taschengeld, sowie die Villen in Wien und auf Ibiza - verloren. Mit dem Sieg vor Gericht ändert sich alles.

Der neue Mann an ihrer Seite ist übrigens der österreichische Finanzexperte Marcus Sieberer. Der 55-Jährige hat seinen Wohnsitz in der Schweiz, weswegen auch über einen Umzug dorthin spekuliert wurde. Startet die Lauda-Witwe also in ihr neues Leben -ohne Niki?